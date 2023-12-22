Авиакомпании снизили цены на билеты на Новый год после рекомендации ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание авиакомпаний на ценообразование в период новогодних праздников. Об этом сообщили «Известиям» в службе 22 декабря. Перевозчики скорректировали стоимость.
Там отметили, что проводят мониторинг минимальной стоимости авиабилетов экономкласса в том числе в новогодние праздничные дни по более чем 330 наиболее востребованным маршрутам.
«Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате этой работы цены на авиаперелеты в праздничные дни были скорректированы», — пояснили в антимонопольном органе.
Там отметили, что в результате проведенной службой работы в продаже появились билеты по сниженным на 7–39% ценам.
Улететь по ним можно в направлении юга России, регионов Северного Кавказа, а также в крупнейшие города страны и обратно в период новогодних праздников.
«ФАС России продолжает вести мониторинг минимальной стоимости авиабилетов на постоянной основе», — подчеркнули в службе.
Ранее, 20 октября, сообщалось, что в России стоимость авиабилетов бизнес-класса упала на 12% за год. Об этом говорится в исследовании компании «Аэроклуб». Эксперты добавили, что в III квартале текущего года наблюдался рост востребованности таких билетов, он составил 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.