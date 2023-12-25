Названы последствия введения льготной ипотеки с разными ставками по регионам

Председатель Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские власти обсуждают внедрение льготной ипотеки с разными ставками по регионам. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал «Известиям» 25 декабря, что такая мера поможет развитию строительной отрасли в субъектах РФ и обновлению жилищных условий россиянами.

Набиуллина 25 декабря в интервью РБК сообщила, что в Государственной думе создана специальная рабочая группа, которая изучает вопрос по этой теме. В обсуждении участвует ЦБ.

«Поддерживаю внедрение льготной ипотеки с дифференцированными ставками в зависимости от субъекта РФ. Реализация этой меры поможет развитию строительной отрасли в регионах и обновлению жилищных условий россиянами. При этом высокий минимальный первый взнос защитит финансовую систему от недисциплинированных заемщиков, сократит объем просроченных платежей», — сказал «Известиям» Сырцов.

Эксперт назвал это компромиссным вариантом, который гораздо больше отвечает текущей экономической конъюнктуре, нежели полное сворачивание льготной ипотеки. При этом, по его мнению, в Москве и других крупных городах желательно вновь повысить лимиты льготного кредитования либо по крайней мере вернуть комбинированную ипотеку с господдержкой.

«Также стоит активнее развивать региональные субсидированные программы. Например, власти Московской области совместно с «Дом.РФ» уже решили внедрить «бюджетную ипотеку» для учителей, врачей и научных специалистов. Подобный опыт следует распространять и на другие субъекты РФ», — заключил Сырцов.

Ранее в этот день Набиуллина также рассказала, что льготная ипотека не станет в России экзотикой, несмотря на ужесточение условий выдачи такого кредита.Она уточнила, что массовая программа льготной ипотеки завершится в июле следующего года. Но адресная ипотека, в том числе и семейная, продолжит действие.