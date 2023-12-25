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Набиуллина рассказала о будущем льготной ипотеки

Набиуллина заявила, что льготная ипотека не станет в России экзотикой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Льготная ипотека не станет в России экзотикой, несмотря на ужесточение условий выдачи такого ипотечного кредита, заявила в интервью РБК 25 декабря глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

Она уточнила, что массовая программа льготной ипотеки завершится в июле 2024 года. Но адресная ипотека, в том числе и семейная, продолжит действие.

«Семейная ипотека сейчас по объемам приблизительно такая, как массовая льготная ипотека. Поэтому льготная ипотека останется и, конечно, не будет такой экзотикой, как до 2020 года», — сказала Набиуллина.

Финансист отметила, что ипотечное кредитование в России продолжит развиваться, хотя рост не составит 35%, но сохранится в параметрах 7–12%.

Глава регулятора подчеркнула, что должны работать инструменты, позволяющие россиянам решать свои жилищные проблемы, добавляет «Газета.Ru».

«Мы видим, что жилищное строительство и доступность ипотеки сосредоточены в крупных городах. Конечно, поэтому должны быть инструменты, которые позволяют людям вне зависимости от того, где они живут, решать жилищные проблемы», — подчеркнула глава ЦБ.

Всё большее — детям: кабмин проработает поручение о продлении «Семейной ипотеки»
Где уже поддержали идею президента, высказанную на прямой линии

Ранее, 15 декабря, ЦБ поддержал ужесточение требований к программам льготной ипотеки. Тогда Набиуллина отметила, что выдача ипотеки по рыночным ставкам замедлилась на 30%, в то время как льготная ипотека остается привлекательной для клиентов.

В тот же день президент России Владимир Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Он напомнил, что поддержка многодетных семей, материнства и детства — это один из абсолютных приоритетов руководства страны.

Накануне пресс-служба Минфина РФ сообщила «Известиям», что ведомство оперативно проработает вопрос продления семейной ипотеки с другими министерствами.

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