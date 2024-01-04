Эксперт рассказал про популярные инвестиционные направления в начале 2024 года

Более продвинутым инвесторам стоит обратить внимание на долговой рынок, посоветовал директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка. Он рассказал «Известиям» об актуальных инвестиционных направлениях в начале 2024 года.

«Ключевая ставка в России сейчас находится на уровне 16% годовых. С учетом таргета по инфляции в 4% годовых и фиксируемого официальными ведомствами роста цен, который практически в два раза превышает цель, двухзначная ставка будет сопровождать нас и всю первую половину 2024 года. Именно поэтому я бы советовал выстраивать стратегию работы с капиталами, исходя из высокой ставки, с опорой на нее», — сказал эксперт.

По его словам, наиболее очевидные финансовые продукты, которые выигрывают от такой ситуации, — банковские депозиты. В финансовых организациях предлагаются привлекательные условия как по накопительным счетам, так и по вкладам.

«Однако в любом случае предполагаемая доходность по ним ниже ключевой ставки. Плюс в процессе оформления всплывает множество подводных камней. Условия меняются от того, являетесь ли вы клиентом банка, есть ли зарплатная карта, готовы ли пользоваться определенными сервисами и оформлять дополнительные платные подписки», — подчеркнул Спинка.

Как правило, всё это снижает реальную доходность еще на пару процентных пунктов, объяснил он.

«Именно поэтому более продвинутым владельцам капиталов я бы рекомендовал обратить внимание на долговой рынок. С учетом того, что усредненно российский рынок акций прибавляет 12–15% в год, а облигации сейчас можно найти с более высокой доходностью, этим стоит пользоваться», — отметил эксперт.

Он посоветовал рассмотреть три инвестиционных направления — долгосрочные облигации федерального займа, флоатеры и новые облигации компаний первого эшелона.

Говоря о долгосрочных облигациях федерального займа, которые выпускает правительство РФ, заимствуя средства на внутреннем рынке для реализации государственных целей, эксперт посоветовал делать ставку именно на длинные бумаги со сроками погашения в 2036 году и позже.

«Тогда за счет высокой дюрации при снижении ключевой ставки их переоценка принесет повышенный доход. Это достаточно консервативный и высоконадежный инструмент», — уточнил он.

В то же время эксперт объяснил, что флоатеры — облигации с переменным купоном, который чаще всего привязан к ставке денежного рынка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), а та в свою очередь коррелирует с ключевой ставкой.

«Купон предполагает небольшую премию к RUONIA, как правило на уровне 1–3%. Вариант подходит для тех, кто не является новичком на фондовом рынке», — добавил он.

При этом можно рассмотреть новые облигации компаний первого эшелона — наиболее крупных и устойчивых российских бизнесов, уточнил эксперт. Как он рассказал, для привлечения финансирования они в настоящее время вынуждены предлагать доходность по бумагам выше, чем по тем же банковским продуктам. Для участников рынка это прекрасная возможность зафиксировать для себя высокую купонную ставку, считает Спинка. Он рекомендовал брать облигации с короткой или средней дюрацией и периодом обращения 1–3 года.

«В заключение я хотел бы отметить, что в любой экономической ситуации на фондовом рынке можно найти бумаги, которые выигрывают от текущего положения дел. И в 2024 году с учетом высокой ключевой ставки инвесторам стоит приглядеться именно к облигациям», — подытожил Спинка.

Ранее, 19 декабря, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал «Известиям», что в 2024 году прогнозируется дальнейший рост рынка акций. По его словам, это будет обусловлено в первую очередь увеличением расходов бюджета, ростом номинальных доходов населения и ростом ценовых мультипликаторов.