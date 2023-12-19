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Эксперт спрогнозировал рост рынка акций в 2024 году

Рясков: наиболее перспективными считаются акции внутреннего роста и экспортеров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В 2024 году прогнозируется дальнейший рост рынка акций, который будет обусловлен в первую очередь увеличением расходов бюджета, ростом номинальных доходов населения и ростом ценовых мультипликаторов. Об этом 19 декабря «Известиям» заявил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

«В ближайшей перспективе мы ожидаем, что индекс Мосбиржи дорастет до 3500, в дальнейшем будем наблюдать за конъюнктурой рынка и, скорее всего, пересмотрим прогноз вверх. Привлекательность бумаг с точки зрения инвестирования будет зависеть от динамики валютного курса. На данный момент наиболее перспективными мы считаем акции внутреннего роста и экспортеров. Ценные бумаги компаний, способных переносить издержки на потребителей, а также растущих выше номинальной экономики и имеющих низкую долговую нагрузку, позволят инвесторам переждать период высокой ключевой ставки. В сложившихся рыночных условиях считаем целесообразным иметь в составе портфеля акции качественных эмитентов из секторов нефтегаза, финансов, потребсектора и черной металлургии», — сказал он.

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6 декабря Мосбиржа сообщила, что число частных инвесторов, которые имеют брокерские счета на площадке, по итогам ноября 2023-го достигло 29,2 млн. Ими открыто 50,9 млн счетов. При этом доля физических лиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями — 33%.

Ранее, 25 ноября, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», на что стоит обратить внимание инвесторам. Новичкам он посоветовал большую часть портфеля держать в облигациях компаний с высоким кредитным рейтингом или облигациях федерального займа.

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