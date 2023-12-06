Число частных инвесторов на Московской бирже превысило 29 млн

Число частных инвесторов, которые имеют брокерские счета на Московской бирже, по итогам ноября 2023-го достигло 29,2 млн. Ими открыто 50,9 млн счетов. Об этом сообщила пресс-служба площадки 6 декабря.

При этом сделки на Мосбирже заключали 3,7 млн частных инвесторов.

Доля физических лиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями — 33%, на спот-рынке валюты — 16%, на срочном рынке — 68%, уточнили в пресс-службе. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в прошлом месяце составил 66,4 млрд рублей, на рынке акций — 22,2 млрд рублей, в биржевые паевые инвестиционные фонды — 40,6 млрд рублей.

В топ-5 регионов по наибольшему количеству физических лиц с брокерскими счетами на бирже вошли: Москва (2,53 млн), Московская область (1,66 млн), Санкт-Петербург (1,26 млн), Краснодарский край (1,1 млн), Республика Башкортостан (985 тыс.).

Ранее, 25 ноября, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», на что стоит обратить внимание инвесторам. Так, новичкам он посоветовал большую часть портфеля держать в облигациях компаний с высоким кредитным рейтингом или облигациях федерального займа. Говоря об акциях, эксперт рекомендовал выбирать наиболее надежных эмитентов и не спекулировать на этих бумагах.