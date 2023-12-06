Реклама
Прямой эфир
Мир
Фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин по версии Forbes
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после гибели экс-депутата парламента ЛНР
Мир
Протесты в Польше задержали поставки военного оборудования для ВСУ
Экономика
Силуанов назвал успешными первые итоги уплаты в РФ налога на сверхприбыль
Происшествия
В Подмосковье нашли труп бывшего нардепа рады Ильи Кивы
Происшествия
Три человека пострадали в Донецке из-за атаки БПЛА
Происшествия
Минздрав ЛНР сообщил о гибели человека при взрыве авто в Луганске
Общество
Пожар в петербургской консерватории ликвидирован
Мир
Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time
Экономика
Эксперт спрогнозировал дальнейшую переплату Евросоюза за газ
Политика
Путин завершил рабочий визит в ОАЭ и направляется в Эр-Рияд
Происшествия
В Донецке под обстрел ВСУ попал Буденновский район
Происшествия
Десятки автомобилей затопило из-за прорыва трубопровода в Уфе
Армия
Путин присвоил генеральские звания 60 российским офицерам
Экономика
Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $76 за баррель впервые с 6 июля

Число частных инвесторов на Московской бирже превысило 29 млн

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число частных инвесторов, которые имеют брокерские счета на Московской бирже, по итогам ноября 2023-го достигло 29,2 млн. Ими открыто 50,9 млн счетов. Об этом сообщила пресс-служба площадки 6 декабря.

При этом сделки на Мосбирже заключали 3,7 млн частных инвесторов.

Доля физических лиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями — 33%, на спот-рынке валюты — 16%, на срочном рынке — 68%, уточнили в пресс-службе. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в прошлом месяце составил 66,4 млрд рублей, на рынке акций — 22,2 млрд рублей, в биржевые паевые инвестиционные фонды — 40,6 млрд рублей.

В топ-5 регионов по наибольшему количеству физических лиц с брокерскими счетами на бирже вошли: Москва (2,53 млн), Московская область (1,66 млн), Санкт-Петербург (1,26 млн), Краснодарский край (1,1 млн), Республика Башкортостан (985 тыс.).

«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в октябре
Эксперты проанализировали состояние российского фондового рынка

Ранее, 25 ноября, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», на что стоит обратить внимание инвесторам. Так, новичкам он посоветовал большую часть портфеля держать в облигациях компаний с высоким кредитным рейтингом или облигациях федерального займа. Говоря об акциях, эксперт рекомендовал выбирать наиболее надежных эмитентов и не спекулировать на этих бумагах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023