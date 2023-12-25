Россияне чаще всего отдыхали в отелях Москвы и Стамбула в 2023 году

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования за 2023 год и 25 декабря рассказал «Известиям», в каких российских и зарубежных городах чаще всего останавливались его клиенты. Оказалось, что туристы в основном отдыхали в родной стране — доля России составила 77,3%, причем за год этот показатель почти не изменился.

Наиболее популярным городом у путешественников традиционно остается столица: на Москву пришлось 24,8% отельных заказов. Средняя стоимость номера составила 6500 рублей в сутки, согласно сделанным заказам. На втором месте оказался Санкт-Петербург с долей 15,4%, туристы останавливались в гостиницах Северной столицы в среднем за 6200 рублей. Замыкает тройку лидеров Сочи (8,5%), где отдыхали за 7000 рублей. Кроме того, в топ вошли Казань (доля — 3,2%; средняя стоимость номера — 6700 рублей), Екатеринбург (2,3%; 5900 рублей), Краснодар (2,1%; 4900 рублей), Нижний Новгород (1,9%; 6000 рублей), Калининград (1,7%; 6300 рублей), Ростов-на-Дону (1,6%; 5600 рублей) и Новосибирск (1,4%; 5500 рублей).

В сравнении с 2022 годом увеличилась популярность Екатеринбурга и Краснодара — там останавливались на 10% чаще. А вот отели в Казани бронировали на 13% реже. Доли остальных городов почти не изменились.

За границей безусловным лидером у российских туристов стал Стамбул: на него пришлось 11,1% отельных бронирований. В крупнейшем городе Турции бронировали отели в среднем за 12 тыс. рублей в сутки, как и в гостиницах Дубая, который занял второе место с долей 5,3%. Замыкает тройку Минск, где было оформлено 4,4% заказов. Стоимость ночи в отелях столицы Белоруссии, которые выбирали путешественники, составила 9 тыс. рублей. В топ-10 также вошли Ереван (3,9%; 9 тыс. рублей), Бангкок (2,6%; 6 тыс. рублей), Анталья (2,5%; 9 тыс. рублей), Тбилиси (1,9%; 7,5 тыс. рублей), Париж (1,8%; 16 тыс. рублей), Алма-Ата (1,7%; 10 тыс. рублей) и Рим (1,3%; 13 тыс. рублей).

За год серьезно выросла популярность Бангкока: в городе отдыхали более чем в два раза чаще. Кроме того, более востребованы стали путешествия в Дубай (+23%) и Стамбул (+22%). В Анталью и Тбилиси, наоборот, ездили на 19 и 10% реже соответственно. Спрос на жилье в других городах остался прежним.

15 декабря СК «Росгосстрах» и сообщество туроператоров России «Большая cтрана» выяснили, что более трети россиян (36%) планируют отправиться в путешествие в новогодние праздники, 93% из них отправятся в поездки по России, а 7% — за границу. Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий опрошенные назвали Урал, Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Москву, Северный Кавказ и курорты Краснодарского края. Те, кто собирается за границу, в основном поедут в страны СНГ, Таиланд, Китай и Грузию.