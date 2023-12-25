VK и «Дзен» сообщили о запуске экспертного проекта «Культура под шубой»
Соцсеть VK и платформа «Дзен» запускают специальный проект «Культура под шубой», в котором с 25 по 29 декабря учреждения и деятели культуры будут вести эксклюзивные трансляции. Об этом сообщила пресс-служба VK.
В специальном проекте «Культура под шубой» участвуют более 100 учреждений культуры, среди которых музей-заповедник «Петергоф», Мультимедиа Арт Музей, Приморская сцена Мариинского театра, Музей Фаберже, Московский академический музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Государственная Третьяковская галерея, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.
Первым выпуском проекта стала трансляция российской актрисы театра и кино Юлии Пересильд. В ночь с 24 на 25 декабря она провела новогоднюю трансляцию в сообществе «ВКонтакте», где подвела итоги года и рассказала о творческих планах на будущее.
Весь новогодний контент «ВКонтакте» можно будет посмотреть по хэштэгу #культураподшубой.
Позже, 25 декабря, пресс-служба соцсети сообщила, что создатели контента в соцсети «ВКонтакте» за 2023 год заработали 5,5 млрд рублей, что на 37% больше, чем годом ранее. Просмотры видеоконтента выросли на 25%, пользователи на 27% стали чаще публиковать истории.