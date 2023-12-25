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Авторы в соцсети «ВКонтакте» заработали 5,5 млрд рублей за 2023 год

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Фото: пресс-служба ВКонтакте
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Создатели контента в соцсети «ВКонтакте» за 2023 год заработали 5,5 млрд рублей, что на 37% больше, чем годом ранее. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба соцсети.

Так, на 56% увеличилось число пользователей, которые отправляют пожертвования напрямую авторам. Сам инструмент финансовой поддержки под названием VK Donut, созданный «ВКонтакте», теперь используется вдвое большим количеством сообществ, чем в 2022 году. За год он смог принести авторам 780 млн рублей дохода.

Просмотры видеоконтента выросли на 25%, пользователи на 27% стали чаще публиковать истории.

Той же монетой: с уходом зарубежных брендов рекламная активность в блогосфере выросла
Как поменялось продвижение в социальных сетях

Ранее, 4 декабря, пресс-служба «ВКонтакте» сообщила, что MACAN, INSTASAMKA и Miyagi & Эндшпиль стали наиболее прослушиваемыми артистами среди пользователей России и стран СНГ в сервисе «VK Музыка» по итогам 2023 года. Так, исполнитель MACAN второй год подряд стал артистом года, набрав более 1 млрд прослушиваний.

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