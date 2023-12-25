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Жителям Центральной России рассказали о погоде 31 декабря

Вильфанд: 31 декабря в Центральной России прогнозируют от 0 до минус 3 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Центральной России днем 31 декабря ожидается от 0 до –3 градусов, в регионах Черноземья температура будет на два градуса теплее. Об этом 25 декабря сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура –1...–6 в ночь на 31 декабря и днем — от 0 до –3 градусов. Такая погода будет в Москве, и она в принципе характерна для всей Центральной России», — сказал он.

Вильфанд добавил, что в центрально-черноземных регионах температурный фон прогнозируется на два градуса выше по сравнению с остальной частью Центрального федерального округа (ЦФО).

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Ранее, 24 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в последнюю неделю 2023 года в Центральной России в дневное время ожидаются небольшие снегопады и температура около 0 градусов.

Кроме того, 23 декабря Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе в период с 25 декабря по 31 декабря ожидается «очень мягкая зима», температура воздуха составит –5 градусов с осадками в виде снега и мокрого снега.

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