Эксперты дали советы по питанию после неправильного похудения

Эксперты по питанию дали советы по питанию для тех, кто столкнулся с проблемами со здоровьем после экстремальных диет.

Как пишет журнал «Клео.ру», прежде всего стоит снизить нагрузку на ЖКТ, если начались проблемы с желудком. Специалисты советуют есть чаще, но небольшими порциями, сократить количество потребляемой жирной, чрезмерно соленой, жареной и острой пищи, а также алкоголя. Помимо этого стоит временно отказаться от жирных молочных продуктов, кофе и газировки.

Помогут желудку прийти в норму такие продукты, как каши на воде или обезжиренном молоке, пюре, яйца, за исключением жареных, а также нежирное мясо и рыба, вареные овощи (капуста, брокколи, морковь, капуста, огурцы) и фрукты (персики и бананы), пишет «Ридус».

Кроме этого, эксперты посоветовали не устраивать себе тихий час при небольшом дискомфорте после еды. Вместо этого лучше отправиться на получасовую спокойную прогулку. При сильных болях в животе, вызванных строгой диетой, необходимо обратиться к врачу. Возможно, для восстановления работы ЖКТ потребуются препараты, которые может назначить только профильный медицинский специалист.

23 декабря специалист по интервальному похудению Ник Фуллер объяснил, почему последние килограммы тяжелее всего сбросить. По его словам, это связано с физиологической реакцией организма для борьбы с опасностью, то есть он воспринимает потерю веса как угрозу выживанию, пишет Pravda.Ru. Из-за этого и происходит замедление метаболизма и темпов похудения. Параллельно этому увеличивается выделение гормона грелина, стимулирующего чувство голода и способствующего накоплению жировых запасов.

14 декабря нутрициолог Елена Башкирова предупредила, что радикальные диеты могут спровоцировать гормональный сбой. По ее словам, диеты, исключающие целые группы продуктов, также провоцируют проблемы с кожей и либидо. Страдает и ЖКТ, сообщает телеканал «360».

13 декабря врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала «Известиям», как быстро похудеть к Новому году. По словам Мещеряковой, самый простой способ быстро скинуть вес — полностью отказаться от простых углеводов, включая все разновидности хлеба, в том числе цельнозерновой, ржаной и на закваске, а кроме того, надо исключить любые сладости, десерты, изделия из муки высшего сорта (конфеты, торты, выпечка, блины).

В сентябре врач персонализированной медицины, диетолог Маргарита Королева указала на опасность хирургического вмешательства ради похудения. По ее словам, «в организме нет ничего лишнего. Если убирается какая-то часть желудка, то выпадает из процесса пищеварения та зона, которая отвечает за переваривание и усвоение тех или иные компонентов пищи», пишет НСН. Это может привести к дефициту витаминов и минеральных комплексов.

В ноябре фитнес-тренер, нутрициолог Алексей Фалевич предупредил, что похудение при помощи ходьбы не будет быстрым. По его словам, чтобы сбросить 20 кг, потребуется в среднем 20 месяцев при условии регулярных нагрузок и коррекции рациона, пишет RT.

Ранее к.м.н., диетолог Елена Соломатина рассказала, как сбросить лишний вес после новогодних праздников. По словам специалиста, резко избавляться от лишнего веса не стоит, процесс должен идти постепенно. Она посоветовала сократить энергетическую ценность потребляемой пищи на 250–500 килокалорий в сутки. Кроме того, для плавной и безболезненной нормализации веса необходимо увеличить физическую активность. Если все условия будут соблюдены, то вес будет уходить примерно по 500 г в неделю, сообщает телеканал «Звезда».