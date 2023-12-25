Украинский конфликт, скорее всего, закончится заморозкой боевых действий. Об этом сообщил преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт телеканалу CNN.

«Наиболее вероятный сценарий (окончания конфликта на Украине. — Ред.) — боевые действия могут быть заморожены, а через несколько лет последует политическое урегулирование», — указал он.

Кроме того, Шмидт не исключил и вариант, при котором РФ одержит абсолютную победу.

Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation написала, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить украинского президента Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Также отмечалось, что американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США.

Накануне, 20 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. При этом он заявил, что 90% помощи в области безопасности, которую Вашингтон предоставил Киеву, «было потрачено здесь, в Соединенных Штатах» и это пошло на пользу американцам.

В тот же день обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.