Два человека пострадали при взрыве газа в доме в Сочи
Два человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Сочи, сообщил источник «Известий».
«В жилом шестиэтажном доме произошел взрыв. Предварительно, он случился из-за утечки газа в одной из квартир. По предварительным данным, пострадали два человека», — передал собеседник «Известий».
Позднее пресс-служба федеральной территории «Сириус» подтвердила взрыв по улице Трубачева, сообщение о котором поступило в 20:46. Причины происшествия устанавливаются.
По данным сотрудников МЧС России по Краснодарскому краю, в жилом доме разрушены балкон и остекление в нескольких квартирах. Возгорания не было. Также в «Сириусе» подтвердили, что в результате взрыва пострадали два человека. Сотрудники МЧС спасли еще двоих жителей дома и эвакуировали 23 человек.
Отмечается, что все пострадавшие будут размещены в отеле «Гамма Сириус». На месте происшествия в настоящий момент проводят необходимые работы глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин, сотрудники администрации, коммунальных служб, спасатели.
В Татарстане 21 декабря хлопок газа произошел в двухэтажном многоквартирном доме. Травмы получили четыре человека. Как рассказали в МЧС, инцидент случился утром в одном из поселков региона.