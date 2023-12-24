Четыре человека избили курьера и залили его перцовкой в Санкт-Петербурге
На юге Санкт-Петербурга четыре агрессивно настроенных молодых человека избили доставщика перед входом в подъезд дома. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил источник «Известий».
Нападение на курьера произошло в одном из дворов на Витебском проспекте.
Как уточняется, после нанесения доставщику ударов руками и ногами злоумышленники залили пострадавшего перцовкой.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, точная причина нападения молодых людей пока неизвестна.
Ранее в этот же день сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала двух подростков, которые подозреваются в пяти нападениях на дворников. Розыск подозреваемых начался после того, как были выявлены видеоролики с нападениями на граждан. По данным фактам полицейское следствие возбудило уголовные дела по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).