Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Манчестер Юнайтед» продал 25% акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу
Мир
ХАМАС отвергло любое предложение о перемирии на одну или две недели
Мир
Полянский заявил о трактовке Израилем резолюции СБ ООН в свою пользу
Мир
СМИ сообщили о нейтрализации Турцией одного из главарей РПК на севере Сирии
Мир
В Совфеде прокомментировали притязания США на территории в Арктике
Мир
Вучич на фоне беспорядков заявил об отсутствии революции в Сербии
Происшествия
Торговый центр «Галактика» в Горловке загорелся в результате обстрела ВСУ
Мир
Лавров призвал не превращать БРИКС в организацию с секретариатом
Мир
В Лос-Анджелесе рядом с лайнером президента Байдена заметили НЛО
Происшествия
В Санкт-Петербурге пожарные МЧС локализовали возгорание в ангаре
Мир
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах РФ из-за заявления РАФС
Мир
В Германии группу туристов приняли за нелегальных мигрантов
Мир
Нетаньяху объявил об углублении операций в секторе Газа
Мир
Министр обороны Украины заявил о конкуренции за боеприпасы
Мир
В Дании тысячи ботинок выбросило на пляжи после шторма

Четыре человека избили курьера и залили его перцовкой в Санкт-Петербурге

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На юге Санкт-Петербурга четыре агрессивно настроенных молодых человека избили доставщика перед входом в подъезд дома. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил источник «Известий».

Нападение на курьера произошло в одном из дворов на Витебском проспекте.

Как уточняется, после нанесения доставщику ударов руками и ногами злоумышленники залили пострадавшего перцовкой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, точная причина нападения молодых людей пока неизвестна.

Жестокие игры: подростков задержали за издевательства над пенсионеркой
Психиатр объяснил причины их поведения

Ранее в этот же день сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала двух подростков, которые подозреваются в пяти нападениях на дворников. Розыск подозреваемых начался после того, как были выявлены видеоролики с нападениями на граждан. По данным фактам полицейское следствие возбудило уголовные дела по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023