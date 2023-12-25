Слово и делом: доля российских авторов в издательствах выросла

Издательства отмечают рост числа отечественных писателей. Например, у МИФ в 2021 году было 20% российских авторов, в 2023-м — уже половина портфеля. Библиотека издательской группы «Эксмо-АСТ» на 80% состоит из национальных авторов, издательство религиозной литературы «Никея» выпускает 90% русскоязычных писателей. Таковых стало больше всего в детской и молодежной литературе — в этом едины все опрошенные «Известиями» эксперты. В издательствах отмечают: причины не только в уходе зарубежных авторов с российского книжного рынка, но и в новых возможностях, появившихся в стране у начинающих литераторов.

Аршином общим не измерить

Если в 2021 году в издательстве МИФ число российских авторов достигало 20% от всего каталога, то в 2022-м выросло до 30%, а в 2023-м — до 50%, рассказала «Известиям» руководитель редакционных групп МИФ Ольга Киселева. В сегменте художественной литературы в МИФ в 2021 году вообще не было русскоязычных авторов, а сегодня — половина портфеля худлита.

— Если посмотреть динамику с 2020 года, в издательстве «Эксмо» год к году выпуск наименований отечественных авторов стабильно превышает выпуск зарубежных наименований (на 16–39% в зависимости от года), — отмечает гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

В пресс-службе издательства «Азбука-Аттикус» рассказали «Известиям», что доля российских авторов в портфеле издательства последовательно растет с 2021 года. Если говорить о денежном соотношении , то в 2021 году доля продаж была 17%, в 2022-м — 17,5%, а в 2023-м — уже 22%. В количественном выражении рост тоже очевиден: 28% в 2021 году, 29% в 2022-м и 30% в 2023 году. В издательстве «Никея», которое специализируется на религиозной литературе, отмечают, что издательский портфель в 2023 году более чем на 90% состоит из книг российских авторов.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Даже в издательствах, не специализирующихся на отечественной литературе, доля российских авторов выросла . Гендиректор издательского дома «Поляндрия» Олег Филиппов рассказал «Известиям», что хотя сегодня в их портфеле менее 10% национальных авторов, в период с 2021 по 2023 год процент существенно вырос.

— Издательство NoAge (входит в «Поляндрию». — «Известия») первоначально было сфокусировано исключительно на иностранной литературе, и до 2023-го здесь не было российских авторов. А в этом году NoAge в сотрудничестве с издательством «Есть смысл» начали публиковать прозу молодых отечественных литераторов — в основном автофикшн, дебютные произведения. И на следующий, 2024 год у нас уже есть планы по дальнейшему выпуску этой серии книг, — отметил эксперт.

Дети и молодежь

Примечательно, что наибольший прирост отечественных авторов наблюдается в категориях литературы для детей и young adult, свидетельствует ряд опрошенных «Известиями» издательств. Например, в МИФ прирост в детской литературе на сегодняшний день составляет 60%, а в художественной литературе — 50%. В издательстве АСТ в 2023 году доля отечественных авторов достигла 86%.

— Лидируют в этом сегменте также классики, в большей степени советские. Причем безоговорочным лидером стал Николай Носов, произведения которого составляют 10% от всех продаж российских авторов на протяжении 2021, 2022 и 2023 годов, — рассказали в издательстве.

Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat

В уходящем году департамент АСТ «Планета детства» запустил молодежный импринт NoAge, и директор подразделения Сергей Тишков отмечает успех проекта, который, по его мнению, своим выходом на рынок доказал востребованность русскоязычных авторов среди молодежи.

— Книга «Клуб Романтики. Секрет небес. Яблоко раздора» попала в топ-5 самых популярных художественных книг 2023 года издательской группы «Эксмо-АСТ» по количеству экземпляров. Вторую книгу этой серии «Цветок из огня Тиамат» выпустили стартовым тиражом 40 тыс. экземпляров (для сравнения, средний стартовый тираж книги — 3–4 тыс. экземпляров). Российская подростковая аудитория готова читать и поддерживать национальных авторов. Более того, молодые люди создают вокруг любимых книг фандомы и многочисленные сообщества поклонников, — рассказал Тишков.

Издательство «Никея» тоже поделилось цифрами: в 2021 году российские детские авторы составляли 21% от каталога, в 2022-м — 22%, а в 2023-м их число выросло до 46%. А вот русскоязычные авторы книг непосредственно о вере, на чем и специализируется «Никея», наоборот, снизились с 46% в 2021 году до 30% в 2022-м и 31% в 2023 году.

Кто пишет и зачем

После событий февраля 2022 года ряд авторов ушли с российского книжного рынка — гендиректор издательства «Никея» Николай Бреев рассказал «Известиям», что до 2022 года компания активно искала возможности покупки прав на выпуск зарубежных авторов, но потом этот процесс затруднился, а еще наложились сложности с платежами и переводами.

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

— Для нас это не стало значимой проблемой, так как мы всегда в первую очередь были сфокусированы на русскоязычном сегменте. Одна из наших основных задач — выпуск новых книг отечественных авторов на актуальные темы, по которым на рынке еще мало или почти нет контента. Да, конечно, порой дешевле купить готовые права, чем создать нечто с нуля. Но это стоит того. По нашим данным, книги русскоязычных авторов пользуются большим спросом и интересом у читателей , чем посредственные издания, купленные недорого за рубежом, — отметил эксперт.

По мнению главы редакционных групп МИФ Ольги Киселевой, рост национальных авторов связан не только с невозможностью работать с зарубежными писателями и переключением внимания на русскоязычных авторов. Немалую роль здесь играет тренд поиска самоидентичности с помощью книг и авторов-соотечественников.

— Кроме того, издатели значимо лучше научились готовить книги с нуля, не хуже переводных, а то и лучше, и на качество идет читатель. В 2024 году ждем усиления гуманитарного нонфикшна, худлита, в том числе классики, и иллюстрированных проектов — все на молодую аудиторию, — отметила Киселева.

Шеф-редактор «Букмейт» Константин Мильчин считает, что тут сошлось сразу несколько тенденций. Одна из них — запрос на новые имена в отечественной прозе, причем речь о самых разных сегментах, «от сочинителей книг, претендующих на престижные премии, до сегментов откровенно массовых».

Фото: Global Look Press/dpa/Maciej Luczniewski

— С другой стороны, идет процесс демократизации письма — тут и селфпаблишинг, и разнообразные писательские школы, и сам факт появления новых имен заставляет сомневающихся пробовать, — считает эксперт.

Действительно, только на российском рынке существует несколько площадок для тех, кто хочет выпустить собственную книгу — преимущественно, они электронные, как «Литрес.Самиздат», Delibri, «Проза.ру« или «Стихи.ру».

Руководитель редакции «Художественная литература» издательства МИФ Анна Неплюева отчасти согласна с Мильчиным — если говорить о произведениях жанра young adult и о художественных фэнтези или любовных романах. Для создания таких романов автор не должен быть экспертом в какой-либо области, а значит, порог вхождения невысок.

— Если в нонфикшне тема книги зачастую связана со специализацией и основной профессией автора, то в художественной литературе писательство чаще всего выступает в роли хобби и никак не связано с основной работой. В 2024-м следует ожидать дальнейшего роста востребованности русскоязычных авторов в художке и, как следствие, снижения порога вхождения в этот сегмент, особенно в направлении young adult, — считает Неплюева.

И в МИФ, и в «Азбуке-Аттикус» считают, что в следующем году рост продаж российских авторов продолжится — уже сейчас наблюдается рост продаж, в частности, в исторической прозе, и издательства готовы его поддержать издаваемыми книгами российских авторов.