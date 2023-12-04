Без ценные: покупать книги на non/fiction больше невыгодно

На зимней книжной ярмарке non/fiction-2023 по традиции действуют скидки, но они не всегда могут перекрыть предложения маркетплейсов. Помимо печатной продукции посетители могли увидеть здесь и авторов, презентовавших свои новые работы. Побывав на «нонфике», проходившем с 20 ноября по 3 декабря в столичном Гостином дворе, «Известия» выяснили, какие «иностранцы» на нее приехали, что влияет на ценник бумажных книг в конце 2023-го и как продают на ярмарке издания авторов-иноагентов.

Онлайн нельзя офлайн

Книжная ярмарка non/fiction прошла в столице уже в 25-й раз, причем начиная с 2023 года она идет дважды в год — весной и зимой. В прошлый раз, с 6 по 9 апреля, в Гостином дворе собралось более 40 тыс. человек, желающих познакомиться с любимыми авторами и недорого приобрести книжные новинки . Билет весной стоил на 100 рублей дешевле, и было послевкусие приятной выгоды. Но на зимней выставке его не хватило.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Большинство издательств, как и всегда, предлагают на ярмарке широкий выбор скидок — от 10 до 30%. Другое дело, что онлайн на маркетплейсах и сайтах издательств в это время идут сезонные скидки, предновогодние и пресловутая «черная пятница». Например, книга Мадлен Миллер «Песнь Ахилла» издательства Corpus стоит 800 рублей, а на Ozon ее можно найти за 500 рублей. У «Бомборы» новинка Александра Петрова «Планета Максимус» стоит 990 рублей, тогда как в «Лабиринте» — 663 рубля.

В некоторых издательствах скидки разбросаны хаотично: в «Альпине.Проза» книга «Эволюция образа» на ярмарке стоит 600 рублей, тогда как на сайте издательства — 470 рублей , а литература Джорджа Оруэлла, наоборот, продается по цене «карманных» книг, за 250 рублей. В других — например, V-A-C Press — скидок вообще нет.

— На ярмарке большая скидка от розницы, от офлайн-магазина. То есть она есть, и сравнивать ее надо именно с магазином. Сюда можно прийти и потрогать книгу руками. Вы же не хотите покупать кота в мешке? Онлайн часто продают некачественные, пиратские книги. Поэтому там и дешевле, — объяснили «Известиям» консультанты в корнере Inspiria. Здесь книга Китти Джонсон «Пятая зима» стоит около 600 рублей, в «Лабиринте» — 425 рублей. Но даже если допустить, что в «Лабиринте» продадут некачественную книгу, всё равно остается официальный сайт «Эксмо» (Inspiria — их линейка внутри издательства) — тут за книгу читатель отдаст 558 рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В корнере «Альпины» добавили: ценник связан еще и с тем, что склад содержать дешевле, чем магазин, поэтому и онлайн книги стоят меньше. Впрочем, несмотря на это некоторые издательства остались приверженцами традиций ярмарки и действительно продают литературу дешевле, чем онлайн. Неожиданно, но это не крупные игроки вроде «Эксмо», АСТ, «Бомбора», МИФ. Так, в последний день ярмарки удалось приобрести книгу «Путь фильма. Апокриф Андрея Звягинцева» издательства «Искусство кино» за 880 рублей, тогда как онлайн дешевле тысячи рублей ее найти не получилось. Новинка Александра Кушнира «Аквариум. Геометрия хаоса», которая в интернете продается за 2500 рублей, в корнере издательства Metamorphoses стоит 1500 рублей.

То есть не всё так плохо. Другой вопрос, что если раньше на «нонфике» можно было зайти на любой стенд и быть уверенным в цене ниже рыночной, то теперь посетителям приходится тратить дополнительное время на точечные поиски и сравнение стоимости в телефоне.

Дежавю 90% выдержки

В целом особенных отличий от даже не апрельского «нонфика», а также от других прошедших в этом году книжных фестивалей — «Красная площадь», ММКЯ — практически нет. Участниками программы стали всё те же авторы и те же самые книги: Михаил Елизаров и переиздание «Библиотекаря», например. Всю программу можно было поделить на две категории: то, что ближе арт-искушенному посетителю, и то, что интересно людям, глубоко вошедшим в политическую повестку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Для первых ярмарка подготовила несколько встреч с Зельфирой Трегуловой и Александром Сарабьяновым вкупе с презентацией их последних книг (впрочем, они уже давно в продаже), а также паблик-токи об истории искусств и фильмах Хаяо Миядзаки. А для политической аудитории прошли презентации сборника стихов Анны Ревякиной и трехтомника «#ЖивиДонбасс», «#ДонбассЖивет», «#ЮныйДонбасс». Конечно, не обошлось и без «хайповых» тем. Издательство «Эксмо» провело дискуссию о творчестве Юна Фоссе — в этом году норвежец стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, а у издательства есть лицензия на его книги.

Среди иностранных участников были замечены только Казахстан, Белоруссия и Иран. Примечательно, что на той же ММКЯ кроме Ирана также были Китай и Германия. Крымская литература в лице трех издательств тоже получила свой островок славы на прошедшем «нонфике» — книги в нем были только на русском языке, хотя консультанты уверили, что на татарском тоже выпускают, просто в Москву не довезли.

Из нового: в ярмарке приняли участие два совсем юных импринта. Первый — Clever Tender, который стал частью детского издательства «Клевер», но с пометкой 18+, для аудитории young adult. Вообще, для этой читательской публики книг и правда стало больше: чуть поодаль, в корнере Дома книги появилась литература по мотивам популярной мобильной игры «Клуб романтики» — в том же направлении. Специализируется на young adult и другое молодое издательство Marshmellow Books — сейчас в их портфеле всего семь наименований.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— У нас на «нонфике» дебют, мы импринт «Альпины». Тут мы продаем книжки со скидкой 25%. Авторы — из разных стран, есть совсем начинающие, а есть опытные. Например, автор из Испании Сильвия Алиага. Из азиатского пока только манга, а вообще, работаем с Европой и Латинской Америкой. Соотношение 50/50 с российскими авторами , — сказала «Известиям» главный редактор Marshmellow Books Анастасия Дьяченко.

Книги иноагентов продолжают продаваться на ярмарке, как и в прошлый раз. Но теперь они не на видных местах. Чтобы отыскать их, нужно спросить у консультанта издательства наличие конкретной книги, и он проверит по спискам.