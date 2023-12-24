На Алтае 15 человек обратились в больницу после посещения кафе

В городе Заринске Алтайского края 15 человек, в том числе трое детей, обратились за медицинской помощью после посещения кафе. Об этом 24 декабря сообщает прокуратура региона.

«Установлено, что в медицинское учреждение в городе Заринске Алтайского края за помощью обратились 15 граждан, трое из которых дети. Они сообщили, что накануне посещали заведение общественного питания, после чего появились жалобы на плохое самочувствие, которое они связывают с работой бактерицидного оборудования», — говорится в сообщении на сайте надзорного органа.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальным сотрудникам прокуратуры проверить соблюдение законодательства в сфере оказания услуг. Проверку будет контролировать прокурор Заринска.

Ранее, 8 декабря, в Волгодонске Ростовской области произошла вспышка острой кишечной инфекции в одной из школ. Там было зарегистрировано 43 случая кишечной инфекции у учащихся, 12 из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Остальных детей поместили на амбулаторное наблюдение.