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Между Москвой и Гонконгом восстановили прямое авиасообщение

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Между Москвой и Гонконгом (Китай) восстановлено прямое сообщение после трехлетнего перерыва. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

«Аэрофлот выполнил первый рейс из Москвы в Гонконг. Самолет авиакомпании совершил посадку в Международном аэропорту Гонконга сегодня утром», — рассказали в пресс-службе.

Полеты из Москвы в Гонконг планируется совершать трижды в неделю на самолетах Airbus A330.

Также в авиакомпании отметили, что ожидают высокий спрос на билеты по этому направлению. Первый за три года рейс выполнен с высокой загрузкой.

Прямое авиасообщение между городами было остановлено на фоне коронавирусной пандемии в 2020 году.

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Также в этот день авиакомпания «Россия» (входит в группу компаний «Аэрофлот») выполнила первый прямой рейс между Москвой и Гаваной на острове Куба. В январе рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. Посол Кубы в РФ Хулио Гармендия Пенья заявил «Известиям», что планируется запуск регулярных рейсов между Санкт-Петербургом и островом Кайо-Коко.

До этого, 15 декабря, сообщалось, что прямое авиасообщение будет восстановлено между Москвой и Хошимином (Вьетнам). Регулярные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» возобновятся с 31 января будут совершаться дважды в неделю. Продажа билетов, как сообщили в авиакомпании, уже открыта.

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