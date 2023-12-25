Вышли в положении: беременная актриса из «Холопа 2» и именинница Блин

Телеведущая Марика Кравцова, дизайнер Александр Арутюнов и журналистка Елена Ханга начали неделю в ЦУМе, где встретились за новогодним коктейлем по случаю презентации нового аромата. В столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера второй части отечественной комедии «Холоп». Новинку представили актеры Милош Бикович, Аглая Тарасова, Павел Деревянко и Ольга Дибцева. Клава Кока и Jony зажигали на закрытой вечеринке VK Клипов, кинотусовка гуляла у PREMIER, а звездные друзья журналистки Алены Блин — на ее дне рождения, где музыкальное настроение раздавал Кирилл Туриченко из «Иванушек» вместе с именинницей и хирургом Тимуром Хайдаровым. «Известия» рассказывают о главных событиях из жизни знаменитостей на прошлой неделе.

Новогодний коктейль в ЦУМе

Светская Москва начала прошлую неделю в ЦУМе. Там состоялся новогодний коктейль, но в ярких красках и от того скорее с летним настроением. Поводом стала презентация нового кожано-древесно-амбрового аромата, созданного Tonka Perfumes Moscow для универмага, — Orange Leather. На мероприятии отметились журналистка Елена Ханга, дизайнер Александр Арутюнов, у которого, к слову, недавно в столице отгремел модный показ, телеведущая Марика Кравцова и другие.

Александр Арутюнов Фото: Антон Доников Елена Ханга Фото: Антон Доников Марика Кравцова Фото: Антон Доников Илья Давыдов Фото: Антон Доников Павел Камин Фото: Антон Доников

Милош Бикович, Аглая Тарасова и Клим Шипенко на премьере «Холоп 2»

В среду в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась одна из самых долгожданных премьер зимы — второй части комедийного хита «Холоп 2». Первый фильм вышел еще в 2019 году и рассказывал о том, как с помощью необычного эксперимента перевоспитывали мажора Гришу. Его поместили в декорации 1860 года, когда существовало крепостное право, и убедили, что он простой конюх. В продолжении шоковому методу подверглась избалованная дочь чиновницы Катя, которую поместили в постановочное наполеоновское время.

— На съемках второго «Холопа» всё было настолько ярко, насыщенно, порой непредсказуемо! Когда мы снимали в полях войну, камеру чуть не разбили. Случайно так получилось! Никто не пострадал, только камера немножко, но через некоторое время она продолжила снимать. Были безумно красивые декорации, локации, костюмы, — рассказала «Известиям» актриса Софья Зайка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Александр Петров с женой

Часть съемок летом проходила в старинных интерьерах Усадьбы Кусково в Москве — бывшего имения графов Шереметьевых. За процессом тогда наблюдали журналисты «Известий».

Картину представили режиссер Клим Шипенко и актеры сериала Аглая Тарасова (Катя), Милош Бикович (Гриша), Павел Деревянко (Наполеон), Мария Миронова, Александр Самойленко, Кирилл Нагиев, Ольга Дибцева. Последняя блистала на красной ковровой дорожке в черном обтягивающем платье в пол, элегантно подчеркивающем заметно округлившийся живот. Актриса во второй раз станет мамой.

— Мне было сложно в корсетах. Плюс у меня много было сцен, где мне нужно было есть, а Клим очень много дублей делает. И каждый дубль я должна была есть и играть еще! — поделилась она с «Известиями» воспоминаниями со съемок.

Среди первых зрителей были Александр Петров с новоиспеченной супругой Викторией, которые не скрывали чувств на дорожке, а также звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач (Пальто) с мамой. В широкий прокат фильм выйдет 1 января.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Клава Кока и Jony на вечеринке VK Клипов

Самым насыщенным на прошлой неделе на мероприятия выдался четверг, поэтому светские журналисты едва успевали лавировать по предновогодним пробкам между разными локациями. Пока в «Доме Культур» гремела вечеринка онлайн-кинотеатра Premier, где собралась, кажется, вся кинотусовка, в Пожарском переулке представителей модной индустрии встречала на зимнем коктейле дизайнер Алена Ахмадуллина, а на Космодамианской набережной команда VK Клипов проводила закрытое праздничное мероприятие «Парк талантов».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Гостей угощали сладкой ватой, всевозможными закусками и напитками, встречали яркие фотозоны — с надувными пляжными кругами и неоновой подсветкой. А в основном зале команда делилась итогами проделанной работы и новостями. В следующем году клиперы смогут публиковать ролики в соавторстве, музыканты — выпускать тизеры еще не вышедших треков, а пользователи получат возможность поддерживать сообщества с помощью разовых донатов к клипам. Среди гостей были замечены певец Хабиб, блогер Юлия Гаврилина. Кульминацией вечера стало выступление одних из главных современных хитмейкеров — Jony и Клавы Коки.

День рождения Алены Блин

В этот же вечер в одном из банкетных залов столицы звездная тусовка поздравляла журналистку Алену Жигалову, ведущую youtube-шоу «Алена, Блин!» с днем рождения. Среди гостей были Отар Кушанашвили, Лера Кудрявцева и Катя Гордон, актриса Наталья Рудова, Шура, певицы Анна Седокова, а также Ани Лорак, которая впервые вышла в свет со своим избранником Исааком Виджраку, Алена Водонаева, звездный пластический хирург Тимур Хайдаров, который вместе с именинницей и участником группы «Иванушки International» пел со сцены «Тополиный пух». Перед этим виновнице торжества преподнесли гигантский торт. А завершался вечер далеко за полночь.

Киркоров на 130-летии ГУМ

ГУМ отпраздновал двойной юбилей — 130 лет со дня открытия здания Верхних торговых рядов архитектора Александра Померанцева и 70 лет со дня нового открытия Главного универсального магазина в 1953 году. 22 декабря гостей встречали на хлебосольной и шумной ГУМ-Ярмарке. Там угощали горячим сбитнем, пирогами и блинами, жареными колбасками, пряниками, бургерами. Ряженые увлекали детей в хоровод, а взрослых — к наковальне, где можно было изготовить юбилейную монетку.

Специально к празднику Илья Авербух создал ледовое шоу. Постановщик предложил погрузиться в историю ГУМа с момента основания торговых рядов до наших дней. Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин вышли на лед. Представление сопровождалось модным дефиле. А Илья Авербух появился на ГУМ-Катке в царском облачении, под которым для тепла был надет синий спортивный костюм «Динамо». В финале шоу фигуристы с табличками ушедших из России модных брендов, названия которых были написаны по-русски, сделали круг почета по катку.

Филипп Киркоров с Татьяной Тур Фото: Пресс-служба ГУМа Юлия Пересильд Фото: Пресс-служба ГУМа Владислав Третьяк с семьей Фото: Пресс-служба ГУМа Илья Авербух и Михаил Куснирович Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Алексей Ягудин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Поздравить ГУМ с юбилеем и поблагодарить его руководителя Михаила Куснировича, устроившего праздник, пришли: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров, Лиза Арзамасова, Алена Бабенко, Владислав Третьяк, Андрей Кириленко, Денис Мацуев, Леонид Ярмольник, Виктория Дайнеко, Мария Бабкина, Анна Снаткина, Сергей Филин.

Филипп Киркоров появился вместе с Татьяной Тур. Девушку называют невестой поп-короля. Артист признался, что хочет поесть пончиков на катке. Артист первым делом отправился к ларьку с выпечкой. И осуществил свои намерения.

— Самые вкусные пончики в Москве! — радовался Филипп.— Цвет настроения — ГУМ! Какое потрясающее шоу создал Илюша!

Находившиеся рядом поклонники переживали за Филиппа: не бережет себя и новую фигуру.