США расширили часть континентального шельфа в Арктике в стратегических целях

США сообщили, что увеличили континентальный шельф в Арктике и Беринговом море. Об этом 23 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепа.

Расширенная площадь континентального шельфа составила около 1 млн кв. м, согласно карте притязаний, опубликованной Госдепом США.

Большая часть этих территорий находится в Арктике и Беринговом море рядом с границами России и Канады. С помощью расширения шельфа США хотят получить доступ к минералам, которые можно использовать для производства аккумуляторов для электромобилей.

«Это огромное событие, потому что это огромная территория. Это суверенитет США над морским дном. Будь то добыча полезных ископаемых на морском дне, перегон нефти и газа, прокладывание кабелей или что-то еще, США объявляют границы своего шельфа и будут иметь суверенитет над этими решениями», — сообщила директор Полярного института Центра Вильсона в Вашингтоне Ребекка Пинкус.

Геологическая служба США еще в 2008 году выяснила, что за Полярным кругом находятся залежи редких металлов. Там же остается примерно 90 млрд баррелей нефти и 1 670 трлн куб. футов газа, передает «Газета.Ru».

Подчеркивается, что у этой зоны Арктики и Берингова моря есть растущее стратегическое значение. Например, кроме США, на нее претендуют Россия и Канада.

Ранее, 11 декабря, российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по развитию расположенных в Арктической зоне опорных населенных пунктов РФ назвал освоение Арктики Россией неоспоримым приоритетом, имеющим стратегическое значение. По его словам, с Арктикой связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны.

Кроме того, в тот же день член комитета по развитию Арктики и Дальнего Востока Госдумы Николай Новичков сообщил, что российский парламент изучает вопрос о возможной денонсации Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики на фоне действий недружественных стран. Депутат также выразил мнение, что закрывать российский сектор Арктики необходимо уже сегодня.

В конце июня Путин также указывал на приоритетность для России вопросов освоения Арктики и сбережения ее природного богатства. Тогда же он отметил важность активного подключения волонтеров, студентов, представителей общественных организаций и бизнес-структур к решению данных задач.