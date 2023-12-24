В зоне спецоперации российские военнослужащие используют трофейное оружие, захваченное у украинских националистов. С военными, работающими на донецком направлении, в воскресенье, 24 декабря, побеседовал корреспондент «Известий» Сергей Прудников.

Так, снайпер по позывным Наум рассказал об украинской винтовке «Форт-301» , полученной в боях еще в начале спецоперации. Военный описал технические характеристики оружия и отметил, что дальность поражения такой винтовки — 900 м.

«Сделана она, вообще-то, для борьбы с терроризмом, но в данном случае она у нас на войне очень даже спасает, помогает», — поделился военный.

Другой военнослужащий рассказал о захваченных переносном противотанковом ракетном комплексе FGM-148 Javelin американского производства и гранатомете AT-4.

«Это шведский гранатомет AT-4. С 1960-х годов на вооружении шведской армии», — добавил он.

В начале августа Минобороны России показало кадры с вооружением, захваченным российскими военнослужащими на позициях вооруженных формирований украинского режима (ВФУ) на изюмском направлении. Тогда были взяты ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы Javelin и Carl Gustaf, а также брошенные украинскими националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства.

В июле российские военные под Новодонецким захватили в качестве трофея бельгийский ручной пулемет. Также они отметили, что российское подобное оружие удобнее, так как весит 3 кг, а не 11 кг, как «бельгиец».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.