В результате боевых действий в ДНР за сутки пострадали 15 человек
В результате боевых действий в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки пострадали 15 человек. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщила пресс-служба донецкого МЧС.
Кроме того, сотрудниками ведомства были ликвидированы 12 пожаров.
«Саперы МЧС пять раз привлекались для обследования территории ДНР. Уничтожено 74 взрывоопасных предмета. 19 раз оказывалась помощь населению», — уточняется в опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении.
Накануне, 23 декабря, пять человек пострадали при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка. Кроме того, в том же районе произошло возгорание дома.
Днем ранее при очередном сбросе боеприпаса с БПЛА ранения получили пять пожарных МЧС, которые на момент инцидента занимались тушением хозяйственной постройки в Кировском районе Донецка. Также была повреждена пожарная автоцистерна.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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