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Политолог указал на проигрыш Украины в информационной войне

Политолог Бортник заявил, что Украина проиграла информационную войну
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Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
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Украина проиграла в информационном противостоянии и сейчас уже сталкивается с реальными последствиями этого разгрома. Такое заявление 22 декабря сделал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «ДА ЭТО ТАК».

«Они (россияне. — Ред.) выиграли нарратив. <...> А как только ты проигрываешь информационный нарратив, у тебя очереди в ВЛК (военно-лечебные комиссии Украины. — Ред.), действующие военнослужащие, которые хотят найти любой способ спрыгнуть с армии», — сказал эксперт.

Бортник обратил внимание на то, что проигрыш в информационном пространстве влечет за собой маленькое количество добровольцев, желающих вступить в ряды украинской армии, а также спад финансовой и материальной поддержки от западных стран.

Эксперт отметил, что жители Украины самостоятельно предпочли отдать голос именно за этих политиков, которые «не читают книги» и не обладают достаточным количеством опыта в управлении государством.

«Садомазо — это наше любимое историческое занятие», — резюмировал он, говоря о той «западне», в которую украинцы попали сами.

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Главком ВСУ обвинил президента в провале мобилизации

22 декабря заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что представители киевской власти в приватных разговорах признают крах контрнаступления ВСУ.

Также заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что в Киеве замалчивают информацию о реальном положении дел на фронте. Он отметил, что в частных разговорах они признают провал контрнаступления ВСУ, однако в официальных заявлениях описывают обратную ситуацию. В том числе это касается и президента Украины Владимира Зеленского.

Тогда же премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что всё оружие мира не поможет Украине победить Россию в военном отношении. Политик добавил, что не верит в военное решение ситуации вокруг конфликта.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 22 декабря признал, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого результата, на который оно было рассчитано.

Ранее, 27 ноября, украинский оппозиционный политик и лидер совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский терпит поражение по всем фронтам. Он подчеркнул, что военная риторика Зеленского является чистейшим фарсом, что системно ведет еще к одному поражению — к поражению в информационной войне.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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