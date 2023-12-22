Представители киевской власти в приватных разговорах признают крах контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление 22 декабря сделал побывавший недавно в Киеве заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер.

«По крайней мере сейчас они едва ли видят шансы для украинских попыток наступления», — подчеркнул Ронцхаймер на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Кроме того, несколько официальных лиц рассказали журналисту, что если не произойдет никаких изменений, то время явно начнет играть в пользу России. По их оценкам, 2024 год станет для Украины решающим.

Также заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что в Киеве замалчивают информацию о реальном положении дел на фронте. Он отметил, что в частных разговорах они признают провал контрнаступления ВСУ, однако в официальных заявлениях описывают обратную ситуацию. В том числе это касается и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в этот день премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что всё оружие мира не поможет Украине победить Россию в военном отношении. Политик добавил, что не верит в военное решение ситуации вокруг конфликта.

Кроме того, 22 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого результата, на который оно было рассчитано.

Также в этот день журналисты китайского издания Sohu написали, что к концу декабря российские военные начнут готовиться к финальному этапу спецоперации на Украине. Авторы также обратили внимание на то, что Киев начал испытывать трудности с получением помощи от Запада.

За день до этого обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс заявил, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ее ресурсов предстоит ужасный 2024 год. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ закончилось разочарованием, а силы страны «окровавлены и истощены».

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнит все цели своей спецоперации и никому «свое не отдаст». Российский лидер добавил, что РФ будет отталкиваться от своих интересов в переговорах по вопросу конфликта на Украине.

Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе всего контрнаступления, начатого 4 июня, киевский режим потерял 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса, уточнил глава Минобороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.