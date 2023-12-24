Кинолог предупредил собаководов о негативных последствиях салюта для их питомцев
Даже самые тренированные и смелые собаки могут убежать из-за страха салютов, запускаемых людьми во время новогодней ночи. Об этом в воскресенье, 24 декабря, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Ежегодно мы предостерегаем собаководов и настоятельно не рекомендуем брать питомцев на праздничные гулянья и на салют. Такие мероприятия — это стресс для любой собаки», — указал он в беседе с «РИА Новости».
Кроме того, как уточнил Голубев, собаки имеют очень чувствительные барабанные перепонки, поэтому громкие хлопки салютов могут оказать негативное влияние на домашнего питомца.
«Особенно чувствительны к громким звукам трусливые, неуверенные в себе животные. <…> Шум петард и залпов салюта сильно пугает щенков, плохо социализированных питомцев, а также тех животных, которые только попали к собаководу», — пояснил он.
Помимо этого, Голубев дополнил, что перед выходом на прогулку с собакой хозяин должен не забыть надеть на питомца адресник. По словам кинолога, при его наличии будет проще найти собаку, если она внезапно убежит от пугающих ее звуков фейерверка.
Ранее, 23 декабря, адвокат Константин Кудряшов сообщил, что неосторожный запуск фейерверков в праздники может повлечь серьезное уголовное наказание. Как уточнил эксперт, если после неудачного запуска салюта у пострадавших будут тяжкие телесные повреждения, то виновникам случившегося может грозить до пяти лет лишения свободы, согласно ст. 218 УК РФ. Помимо этого, Кудряшов дополнил, что, если фейерверк и петарды нанесли вред здоровью, следует незамедлительно зафиксировать у врача телесные повреждения, поскольку тогда «помимо расходов на лечение можно потребовать в суде компенсацию морального вреда»
16 декабря юрист Юрий Капштык перечислил последствия нарушения правил использования салютов. Как сообщил эксперт, нарушения правил применения салютов наказываются по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Для физических лиц предусмотрены штраф до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток и ст. 20.4 КоАП («Нарушение правил пожарной безопасности») со штрафом от 5 до 15 тыс. рублей. Для юридических лиц штрафы составляют уже от 300 до 400 тыс. рублей, объяснил юрист.