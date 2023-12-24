Джошуа победил Валлина в главном боксерском бое в Эр-Рияде
Британский боксер Энтони Джошуа победил шведа Отто Валлина в состоявшемся в Эр-Рияде поединке в рамках супертяжелой весовой категории.
«Бой продлился пять раундов и закончился победой Джошуа техническим нокаутом», — отмечает «Спорт-Экспресс».
Таким образом, Энтони Джошуа имеет 27 побед и три поражения. У Отто Валлина теперь два поражения и 26 выигранных боев.
Следующая встреча на ринге для Джошуа будет с новозеландским боксером Джозефом Паркером.
Ранее в этот день российский боец Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), победив Линдона Артура в Эр-Рияде. Бивол одержал победу единогласным решением судей. Также он завоевал титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO).