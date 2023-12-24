Укравший новые граффити Бэнкси в Лондоне мужчина задержан полицией

В Лондоне задержан один из двух подозреваемых, укравших дорожный знак «Стоп» с новыми граффити художника Бэнкси. Об этом 23 декабря сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на столичную полицию.

«Один мужчина арестован по подозрению в краже и нанесении ущерба. Он остается под стражей», — привело издание слова представителей полиции.

Информации о том, кто именно задержан, а также о местонахождении знака с граффити, пока нет.

Ранее, 22 декабря, стало известно, что на юге Лондона с уличного столба украли работу Бэнкси. Произведение представляло собой дорожный знак «Стоп», покрытый тремя военными дронами. Свое авторство Бэнкси подтвердил в соцсетях, и спустя всего час после этого оно было украдено. В Лондоне местные власти обратились в полицию, чтобы вернуть украденный знак «Стоп» с граффити Бэнкси.

Отмечалось, что работу украли двое неизвестных мужчин, которые приехали к месту расположения знака на мотоцикле.

В октябре сообщалось, что личность граффитиста Бэнкси, являющегося одним из самых скрытных художников современности, может быть скоро раскрыта из-за судебного процесса по делу о клевете. Иск подал предприниматель Эндрю Галлагер.