Реклама
Прямой эфир
Мир
WSJ узнала о запуске атаковавшего судно близ Индии дрона из Ирана
Мир
ЦАХАЛ уничтожила ответственного за поставки оружия представителя ХАМАС
Армия
Группировка «Юг» сбила на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ
Мир
В США указали на ошибку Японии в передаче ракет Штатам для Украины
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км над уровнем моря
Мир
Великобритания заявила о продолжении помощи Украине в 2024 году
Мир
Во Франции призвали уничтожить ЕС после нового решения фон дер Ляйен
Мир
В Чехии заплатят желающим вернуться обратно на Украину беженцам
Мир
Американский генерал обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ
Мир
Песков заявил NYT о готовности РФ к переговорам для достижения целей СВО
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –3 градусов в Москве 24 декабря
Мир
Шесть стран ЕС не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Киева
Мир
РФ уведомила МАГАТЭ о достаточном количестве сотрудников для эксплуатации ЗАЭС
Мир
В США сообщили о попытках Байдена убедить Нетаньяху не атаковать «Хезболлу»
Происшествия
Сильный ветер в Сочи сорвал часть крыши пятиэтажного дома и повалил деревья

Укравший новые граффити Бэнкси в Лондоне мужчина задержан полицией

Мужчина, укравший новые граффити Бэнкси, был задержан полицией Лондона
0
Фото: REUTERS/Joe Brown
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Лондоне задержан один из двух подозреваемых, укравших дорожный знак «Стоп» с новыми граффити художника Бэнкси. Об этом 23 декабря сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на столичную полицию.

«Один мужчина арестован по подозрению в краже и нанесении ущерба. Он остается под стражей», — привело издание слова представителей полиции.

Информации о том, кто именно задержан, а также о местонахождении знака с граффити, пока нет.

Ранее, 22 декабря, стало известно, что на юге Лондона с уличного столба украли работу Бэнкси. Произведение представляло собой дорожный знак «Стоп», покрытый тремя военными дронами. Свое авторство Бэнкси подтвердил в соцсетях, и спустя всего час после этого оно было украдено. В Лондоне местные власти обратились в полицию, чтобы вернуть украденный знак «Стоп» с граффити Бэнкси.

Отмечалось, что работу украли двое неизвестных мужчин, которые приехали к месту расположения знака на мотоцикле.

В октябре сообщалось, что личность граффитиста Бэнкси, являющегося одним из самых скрытных художников современности, может быть скоро раскрыта из-за судебного процесса по делу о клевете. Иск подал предприниматель Эндрю Галлагер.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023