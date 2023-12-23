Власти в Лондоне обратились в полицию для возврата стрит-арт-работы Бэнкси
В Лондоне местные власти обратились в полицию для возвращения украденного знака «СТОП» с граффити стрит-арт-художника Бэнкси. Об этом 23 декабря заявила заместитель главы Совета Саутуарка Жасмин Али.
«Его (знак. — Ред.) нельзя было убирать, и мы хотели бы вернуть его, чтобы все жители могли наслаждаться прекрасной работой Бэнкси. Мы сообщили о снятии нашего знака в полицию, чтобы нам помогли вернуть его», — передает ее слова Sky News.
Накануне стало известно, что на юге Лондона с уличного столба украли работу Бэнкси. Произведение представляло собой дорожный знак «СТОП», покрытый тремя военными дронами. Свое авторство Бэнкси подтвердил в соцсетях, и спустя полчаса после этого она была украдена.
Отмечалось, что работу украли двое неизвестных мужчин, которые приехали к месту расположения знака на мотоцикле.
В октябре сообщалось, что личность граффитиста Бэнкси, являющегося одним из самых скрытных художников современности, может быть скоро раскрыта из-за судебного процесса по делу о клевете. Иск подал предприниматель Эндрю Галлагер.