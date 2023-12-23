Четыре человека пострадали в результате ДТП с автобусом в Рыбинске
В городе Рыбинск Ярославской области легковая машина на полной скорости врезалась в автобус с пассажирами. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил источник «Известий».
На кадрах, публикуемых в соцсетях очевидцами дорожно-транспортного происшествия (ДТП), видно, что от столкновения передняя часть автомобиля полностью застряла в салоне автобуса.
В результате произошедшего пострадали водитель машины, два пассажира автобуса и кондуктор, подробной информации об их состоянии не приводится. На месте случившегося в данный момент работают врачи и спасатели.
Рыбинская городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП.
«Для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель Рыбинского городского прокурора Алихан Шапиев», — говорится в сообщении прокуратуры Ярославской области.
Ранее в этот же день в Ярославской области произошло еще одно ДТП, в результате которого опрокинулся автобус со школьниками из Владимирской области, направлявшийся на экскурсию в Ярославскую область. Авария произошла в районе деревни Филимоново Ростовского района. В автобусе находились 20 детей и 15 взрослых.