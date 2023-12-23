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Четыре человека пострадали в результате ДТП с автобусом в Рыбинске

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Фото: Соцсети
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В городе Рыбинск Ярославской области легковая машина на полной скорости врезалась в автобус с пассажирами. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил источник «Известий».

На кадрах, публикуемых в соцсетях очевидцами дорожно-транспортного происшествия (ДТП), видно, что от столкновения передняя часть автомобиля полностью застряла в салоне автобуса.

В результате произошедшего пострадали водитель машины, два пассажира автобуса и кондуктор, подробной информации об их состоянии не приводится. На месте случившегося в данный момент работают врачи и спасатели.

Рыбинская городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП.

«Для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель Рыбинского городского прокурора Алихан Шапиев», — говорится в сообщении прокуратуры Ярославской области.

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Ранее в этот же день в Ярославской области произошло еще одно ДТП, в результате которого опрокинулся автобус со школьниками из Владимирской области, направлявшийся на экскурсию в Ярославскую область. Авария произошла в районе деревни Филимоново Ростовского района. В автобусе находились 20 детей и 15 взрослых.

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