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Чемпионкой России по фигурному катанию стала Аделия Петросян

Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию, Валиева стала третьей
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Чемпионкой России по фигурному катанию стала 17-летняя Аделия Петросян. Первенство проходило 23 декабря в Челябинске.

Подопечная тренера Этери Тутберидзе смогла набрать в сумме за короткую и произвольную программы 246,53 балла.

Серебро чемпионата досталось ее ровеснице Софье Муравьевой, которую тренирует Евгений Плющенко. Девушка набрала 239,4 балла. Третьей стала олимпийская чемпионка Пекина Камила Валиева, набрав 237,99 балла.

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Ранее, 22 декабря, Валиева выиграла короткую программу чемпионата России. По итогам первого дня соревнований 17-летняя ученица Тутберидзе получила от судей 81,85 балла. Петросян тогда оказалась на второй позиции с 79,06 балла. Замыкала тройку призеров Муравьева с 73,52 балла.

В мужском одиночном катании победителем стал Евгений Семененко, тренирующийся у Алексея Мишина. Он набрал за две программы 294,75 балла. Второй результат показал ученик Олега Татаурова Владислав Дикиджи, отставший от победителя почти ровно на один балл (293,74). Третье место занял подопечный Вероники Дайнеко Петр Гуменник, получивший 292,42 балла.

Турнир в Челябинске проходит с 20 по 24 декабря.

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