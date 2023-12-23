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ISW сообщил о поставке Украине первой партии F-16 до конца года
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ISW сообщил о поставке Украине первой партии F-16 до конца года

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Фото: REUTERS/NTB/Ole Berg-Rusten
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Украина получит первую партию истребителей F-16 до конца года. Об этом 22 декабря сообщил Институт изучения войны (ISW) в сводке.

Аналитический центр ссылается на документ министерства обороны Эстонии, в котором говорится, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия взяли на себя обязательство передать F-16 Украине до конца года.

Ранее в этот день премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что он проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о решении подготовить первые 18 истребителей F-16 для их передачи Киеву, не назвав при этом точных сроков.

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5 декабря военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что все истребители, которые есть на вооружении у России, способны противостоять американским самолетам F-16 и по скорости, и по вооружению. При этом военный эксперт усомнился, что украинская армия начнет применять F-16. По словам Матвийчука, у них недостаточно самолетов, чтобы иметь преимущество в воздухе.

Журнал The National Intеrest сообщил 3 декабря, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ применят истребители Су-57 пятого поколения в противостоянии с американскими F-16 на Украине. Издание сообщает, что самолет оснащен технологией малозаметности, а в анализе британского Королевского объединенного института оборонных исследований специалисты называют его самолетом-невидимкой с потенциалом.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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