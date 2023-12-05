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Военный эксперт рассказал о преимуществе российских истребителей перед F-16

Полковник Матвийчук заявил, что все российские истребители могут противостоять F-16
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Все истребители, которые есть на вооружении у России, способны противостоять американским самолетам F-16 и по скорости, и по вооружению. Об этом полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил во вторник, 5 декабря.

«Су-57, который они так не любят, — это истребитель пятого поколения, он спокойно [противостоит] не только F-16, но и F-22 и F-35. Это наш перспективный истребитель, который по всем своим характеристикам однотипен с американскими аналогами и даже их превосходит», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

При этом военный эксперт усомнился, что украинская армия начнет применять F-16. По словам Матвийчука, у них недостаточно самолетов, чтобы иметь преимущество в воздухе.

Пятый элемент: на Украине начали действовать истребители Су-57
Это многофункциональные машины нового поколения

Журнал The National Intеrest сообщил 3 декабря, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ применят истребители Су-57 пятого поколения в противостоянии с американскими F-16 на Украине, передает RT.

Издание сообщает, что истребитель Су-57 оснащен технологией малозаметности, а в анализе британского Королевского объединенного института оборонных исследований специалисты называют его самолетом-невидимкой с потенциалом.

Также журнал уточняет, что российский истребитель оснащен реактивными двигателями с трехмерным вектором тяги для повышения маневренности. При этом Су-57 способен нести ракеты класса К-77М «воздух – воздух», а также «воздух – поверхность», что позволяет ему поражать наземные цели и вести воздушный бой на больших расстояниях, сообщает телеканал «360».

29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки Украине истребителей F-16 фундаментально не изменят ситуацию на поле боя, сообщается на сайте kp.ru. В свою очередь, министр ВВС США Фрэнк Кендалл также высказал мнение, что будущая поставка F-16 от западных партнеров не сможет принципиально изменить ситуацию на передовой, сообщает телеканал «Звезда».

До этого, 24 ноября, в пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что ВКС РФ до конца 2023 года получат партию истребителей пятого поколения Су-57. В пресс-службе добавили, что истребители прошли цикл наземных и летных испытаний в различных режимах работы, а также совершили перелет с аэродрома до места несения службы.

Ранее также стало известно, что для Су-57 разработали мини-БПЛА. Теперь истребители обеспечены ударными и разведывательными беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет Pravda.Ru.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия, пишет Life.Ru. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Глава оборонного ведомства Бельгии Людивин Дедондер заявила 5 декабря, что страна поставит Украине истребители F-16 в 2025 году. Отмечается, что Брюссель и Киев обсудили не только поставки истребителей, но и подготовку летчиков, передает НСН.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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