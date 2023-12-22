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Премьер Нидерландов заявил о подготовке к передаче Киеву 18 истребителей F-16

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Фото: commons.wikimedia.org
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что он проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о решении подготовить первые 18 истребителей F-16 для их передачи Киеву. Об этом 22 декабря глава нидерландского правительства сообщил в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Сегодня я проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины», — написал Рютте.

Однако он уточнил, что помимо разрешения на экспорт перед осуществлением поставок необходимо выполнить ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре.

Он также отметил, что в ходе телефонного разговора он заверил президента Украины в том, что Нидерланды приложат все усилия для достижения соглашения на заседании Европейского совета в феврале 2024 года о финансовой поддержке со стороны ЕС.

Сбитым летчикам: как поставка Киеву F-16 изменит поле боя
И на что способны эти машины в руках украинских пилотов

5 декабря военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что все истребители, которые есть на вооружении у России, способны противостоять американским самолетам F-16 и по скорости, и по вооружению. При этом военный эксперт усомнился, что украинская армия начнет применять F-16. По словам Матвийчука, у них недостаточно самолетов, чтобы иметь преимущество в воздухе.

Журнал The National Intеrest сообщил 3 декабря, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ применят истребители Су-57 пятого поколения в противостоянии с американскими F-16 на Украине, передает RT.

Издание сообщает, что истребитель Су-57 оснащен технологией малозаметности, а в анализе британского Королевского объединенного института оборонных исследований специалисты называют его самолетом-невидимкой с потенциалом.

29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки Украине истребителей F-16 фундаментально не изменят ситуацию на поле боя, сообщается на сайте kp.ru. В свою очередь, министр ВВС США Фрэнк Кендалл также высказал мнение, что будущая поставка F-16 от западных партнеров не сможет принципиально изменить ситуацию на передовой, сообщает телеканал «Звезда».

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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