Организаторов квестов обяжут проводить их по ГОСТу с марта 2024 года

В России организаторов квестов обяжут проводить их по ГОСТу начиная с марта 2024 года. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина 22 декабря рассказала в беседе с «Известиями», что этому предшествовали данные о многочисленных пострадавших участниках различных квестов.

Она отметила, что еще до пандемии COVID-19 в СМИ появлялась информация о пострадавших в квестах.

«Ситуации были абсолютно разные: и девушки, которые загорались в бутафорском автомобиле, отрубленные пальцы, сотрясение мозга, переломы спины. Таких ситуаций было очень много. Мы озаботились тем, есть ли правила проведения квестов. Увидели, что правил нет, — кто на что горазд, тот так и организовывает. Квесты проводили и на заброшенных заводах, абсолютно неприспособленных помещениях, не было градации по возрасту, иногда битыми на квестах оказывались подростки», — сказала Стенякина.

По ее словам, работа по разработке единых правил для организации квестов прекратилась из-за пандемии коронавируса, так как многие квест-комнаты закрылись. Однако после того, как пандемия пошла на спад, снова начала появляться информация о пострадавших участниках квестов. В качестве одного из наиболее громких примеров она привела инцидент, когда подросток в Санкт-Петербурге упал с лестницы, проходя квесты, и сломал позвоночник. Тогда депутаты повторно обратились в адрес правительства РФ с просьбой урегулировать систему проведения квестов.

Стенякина подчеркнула, что инициативу о разработке единых правил поддержала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Также данный вопрос поднимался на нескольких совещаниях Госдумы. Кроме того, вопрос о разработке ГОСТа обсудили и с представителями квест-индустрии. Депутат сообщила, что представители бизнеса сами выступили за создание единого стандарта проведения квестов.

Как указала Стенякина, данный ГОСТ был утвержден 21 декабря приказом Росстандарта. Его совместно разрабатывали представители Госдумы, руководства Росстандарта и одного из ведущих операторов квестов. Общие требования ГОСТа начнут действовать с 1 марта 2024 года. Подобный единый стандарт проведения квестов введен в России впервые. Более подробная информация об этом имеется на сайтах Росстандарта и Российского института стандартизации.

Ранее, 15 ноября, председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль процессуальную проверку инцидента с травмированием мальчика в ходе квеста в Санкт-Петербурге. Один из актеров мероприятия ударил 11-летнего мальчика по голове, после этого ребенка пришлось госпитализировать.

30 января 16-летний подросток попал в больницу после прохождения квеста в Москве. Подростка отвезли в больницу, где диагностировали у него ушиб грудной клетки. Позднее по факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.