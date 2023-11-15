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СК РФ взял на контроль факт травмирования ребенка на квесте в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль процессуальную проверку инцидента с травмированием мальчика в ходе квеста в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 15 ноября, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК.

О том, что 12 ноября один из актеров мероприятия в Северной столице ударил 11-летнего мальчика по голове, ранее сообщали СМИ. Уточнялось, что после этого ребенка пришлось госпитализировать.

По данному факту в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу позже была организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о ее результатах в центральный аппарат ведомства.

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В конце января похожий инцидент с травмированием ребенка произошел на квесте в Москве. После его прохождения в больницу с различными травмами попал 16-летний подросток вместе со своими друзьями. Мальчик вернулся домой и пожаловался, что во время мероприятия ведущие толкали и били участников.

Врачи диагностировали у подростка ушиб грудной клетки и другие травмы. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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