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СК возбудил дело после избиения подростка на квесте в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, после того, как подросток получил травмы во время прохождения квеста на северо-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по г. Москве.

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«По данным следствия, в вечернее время 29 января 2023 года во время проведения игрового квеста в подвальном помещении, расположенном на улице Академика Комарова в городе Москве, в результате взаимодействия с ведущими 16-летний подросток получил телесные повреждения», ― говорится в сообщении столичного СК в Telegram-канале.

Позже несовершеннолетнего доставили в больницу, где его обследовали врачи и оказали всю необходимую медицинскую помощь. После этого подростка отпустили домой.

Отмечается, что после доследственной проверки Останкинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящий момент следователи изучают служебную документацию заведения, а также допрашивают организаторов и участников квеста.

Ранее в этот день стало известно, что 16-летний подросток попал в больницу с различными травмами после участия в квесте вместе со своими друзьями в Москве.

По информации папы пострадавшего, мальчик вернулся домой и пожаловался, что во время мероприятия ведущие толкали и били участников. Также несовершеннолетний показал родителю гематомы и ссадины на теле.

В больнице врачи диагностировали у подростка ушиб грудной клетки и другие травмы.

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