Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины из-за высказываний Подоляка
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили более 70 украинских военных на донецком направлении
Мир
Новый посол США Трейси прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот
Мир
Лавров заявил об обсуждении возобновления прямых рейсов в Пакистан
Мир
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 32
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Угледара
Общество
Путин отметил необходимость участия граждан в градостроительных решениях
Мир
Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском
Мир
Президент Хорватии назвал действия Запада в отношении Украины аморальными
Мир
На Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации
Мир
Истребитель F-4 ВВС Греции упал в Ионическое море
Интернет
Microsoft запустила принудительное обновление Windows 11 до версии 22H2

Девятиклассник попал в больницу после прохождения квеста в Москве

0
Фото: Getty Images/ WIN-Initiative/Neleman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

16-летний подросток попал в больницу после прохождения квеста в Москве. Об этом «Известиям» сообщил отец школьника Сергей в понедельник, 30 января.

По его словам, накануне девятиклассник участвовал в квесте в компании друзей.

Вернувшись домой, он пожаловался отцу, что во время мероприятия ведущие «игры» толкали и били участников, и показал гематомы и ссадины на теле.

Игра на выживание: шесть человек в Москве получили ожоги на квесте
Как из-за недобросовестных организаторов развлечений можно угодить в больницу

«Участвовал в вечеринке по случаю дня рождения девочки, потом пришел с гематомами, причем большими. Был удар в грудь, были удары в спину. Грудь болит, дышать тяжело. На спине — гематома 15 на 10 см. Ссадины на шее, руках и ногах», — рассказал Сергей.

Подростка отвезли в больницу, где диагностировали у него ушиб грудной клетки. Особенно сильно отца подростка заботило состояние головы сына, поскольку он рассказал, что не раз ударялся головой из-за того, что его толкали ведущие квеста.

«Там и девочек швыряли, и мальчиков били. Но так как он самый большой в этой компании, то удар весь взял на себя. Мутузили его, держали, садились на него, били по ногам. Естественно, никакого разрешения как родители мы не давали. Он ничего не подписывал и не соглашался на это», — сказал Сергей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Отец пострадавшего считает, что ситуацию нельзя так просто оставлять без внимания, потому что на такое жесткое «развлечение» может попасть ребенок с болезнями и не выдержать.

В сентябре в Москве во время проведения квеста в одном из помещений на Новохохловской улице взорвался газовый баллон и начался пожар. По данным источника «Известий», четверо подростков и двое сотрудников квеста получили ожоги различной степени тяжести. У двоих подростков были зафиксированы ожоги плеча, предплечья, кистей и туловища, они госпитализированы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023