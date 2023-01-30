Девятиклассник попал в больницу после прохождения квеста в Москве

16-летний подросток попал в больницу после прохождения квеста в Москве. Об этом «Известиям» сообщил отец школьника Сергей в понедельник, 30 января.

По его словам, накануне девятиклассник участвовал в квесте в компании друзей.

Вернувшись домой, он пожаловался отцу, что во время мероприятия ведущие «игры» толкали и били участников, и показал гематомы и ссадины на теле.

«Участвовал в вечеринке по случаю дня рождения девочки, потом пришел с гематомами, причем большими. Был удар в грудь, были удары в спину. Грудь болит, дышать тяжело. На спине — гематома 15 на 10 см. Ссадины на шее, руках и ногах», — рассказал Сергей.

Подростка отвезли в больницу, где диагностировали у него ушиб грудной клетки. Особенно сильно отца подростка заботило состояние головы сына, поскольку он рассказал, что не раз ударялся головой из-за того, что его толкали ведущие квеста.

«Там и девочек швыряли, и мальчиков били. Но так как он самый большой в этой компании, то удар весь взял на себя. Мутузили его, держали, садились на него, били по ногам. Естественно, никакого разрешения как родители мы не давали. Он ничего не подписывал и не соглашался на это», — сказал Сергей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Отец пострадавшего считает, что ситуацию нельзя так просто оставлять без внимания, потому что на такое жесткое «развлечение» может попасть ребенок с болезнями и не выдержать.

В сентябре в Москве во время проведения квеста в одном из помещений на Новохохловской улице взорвался газовый баллон и начался пожар. По данным источника «Известий», четверо подростков и двое сотрудников квеста получили ожоги различной степени тяжести. У двоих подростков были зафиксированы ожоги плеча, предплечья, кистей и туловища, они госпитализированы.