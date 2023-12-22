На Украине задумались о введении всеобщей военной подготовки с 17 лет

Украинские власти намерены ввести обязательную всеобщую военную подготовку для граждан с 17 лет. Об этом 22 декабря заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в интервью радиостанции «Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом).

«С 17 до 20 лет будет вводиться обязательное такое обучение. Если кто-то моего возраста помнит, это была такая допризывная подготовка. То есть ты должен пройти определенные курсы стрельбы, определенные курсы физической подготовки, определенные курсы теории и так далее», — рассказал депутат.

Он не уточнил, где именно будет проходить подготовка, однако отметил, что по ее итогам граждане будут способны и копать окопы, и разбираться в оружии.

«Просто нужно будет проходить обучение, чтобы вы четко понимали, что к 25 или 27 годам мы готовим человека, что он будет со знаниями, с теориями, будет знать не только, как рыть окопы лопатами, а будет знать все виды оружия. Поэтому это важно, чтобы была теория и практика и стрелять умели. Такие нововведения мы планируем», — пояснил Ивченко.

Депутат указал, что инициатива будет полностью в зоне ответственности Министерства обороны, добавила «Газета.Ru».

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в стране мужчин, проживающих за границей, могут начать лишать вида на жительство и пособий, чтобы те возвращались для участия в вооруженном конфликте с РФ. В этот день идею о мобилизации уехавших украинцев частично поддержали и в Германии. Немецкие депутаты отметили, что нужно выдать Киеву уклоняющихся от службы украинцев.

Днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что все без исключения украинцы должны участвовать в вооруженном конфликте с Россией. Он сказал, что планируемая Зеленским мобилизация 500 тыс. человек может занять до года.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же президент страны подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.