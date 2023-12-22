Случаи заболевания гонконгским гриппом выявлены в Ярославской области. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, на 50-й неделе 2023 года (с 11 по 17 декабря) эпидемический порог по заболеваемости респираторными инфекциями превышен по совокупному населению.

«Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами: аденовирусом, сезонным коронавирусом, риновирусом, вирусом парагриппа, РС-вирусом, метапневмовирусом, бокавирусом, новым коронавирусом COVID-19, гриппом А2 (H3N2), гриппом В», — пояснили в управлении.

Точное число заболевших не приводится. Максимальное увеличение заболеваемости наблюдается среди жителей старше 15 лет.

В области введены ограничительные меры в виде частичного или полного закрытия школ и детских садов.

Как добавляет «Газета.Ru», гонконгский грипп получил свое название после пандемии 1968 года, начавшейся в Гонконге. Позже болезнь распространилась по миру. Этот вид гриппа быстро развивается и представляет особую опасность для детей в первые годы жизни и людей с ослабленным иммунитетом.

13 декабря департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о якобы массовых случаях заболевания гриппом и скрытой пневмонией среди школьников, которая появилась на тот момент в СМИ.

В тот же день в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ соответствует сезонным нормам. Однако жителям Москвы ведомство порекомендовало пользоваться масками в общественных местах, а также тщательно обрабатывать руки, промывать нос после посещения общественных мест.