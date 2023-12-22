Португалец Томаш Амарал назначен спортивным директором московского ФК «Спартак»

Португалец Томаш Амарал назначен новым спортивным директором московского футбольного клуба «Спартак», сообщается 22 декабря на сайте команды.

Специалист приступит к работе с 1 января 2024 года. Экс-спортивный директор красно-белых британец Пол Эшуорт займет пост технического директора клуба.

В московскую команду Амарал перешел из португальской «Бенфики», где он 4,5 года был старшим скаутом.

Кроме того, он был ассистентом тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге», а также скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».

Ранее, 7 декабря, главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля дисквалифицировали на три матча за инцидент в игре с ФК «Ахмат» (Грозный). Причиной его удаления стало «агрессивное поведение, физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры».