Тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали на 3 матча

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль дисквалифицирован на три матча за инцидент в игре с ФК «Ахмат». Об этом 7 декабря сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

«Абаскаль дисквалифицирован на три матча РПЛ, один из которых условно. Испытательный срок — один год», — сказал Григорьянц.

В воскресенье, 3 декабря, в матче 17-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» на домашнем поле победил московский «Спартак» со счетом 2:1. В первом тайме футболист «Ахмата» Бернард Бериша забежал в техническую зону гостей, празднуя гол своей команды.Он прыгнул в сторону наставника «Спартака», после чего Абаскаль толкнул его в спину. Футболист получил желтую карточку, а тренер был удален.

«Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция. Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба «Спартак» и должен быть, конечно, выше этого. И не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

Причиной удаления Абаскаля по протоколу стало: «Агрессивное поведение, физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры». За подобное поведение предусмотрено наказание дисквалификацией на от одного до четырех матчей.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров пояснил, что Бериша побежал к технической зоне «Спартака», так как рядом на трибуне сидела его жена. Московский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза для оценки поведения Бериши.

Сейчас «Спартак» расположился на 7 строчке турнирной таблицы РПЛ с 27 очками в 17 матчах. Тренер футбольного клуба пропустит домашний матч с «Крыльями Советов» 9 декабря и гостевую игру против «Зенита», назначенную на начало марта следующего года.

Ранее, 4 декабря, Григорьянц сообщил, КДК РФС рассмотрит на заседании удаление Абаскаля, однако оценивать поведение Бериша не имеет юрисдикции.

В конце мая «Спартак» был участником конфликта с ЦСКА. Тогда защитник ЦСКА Виллиан Роша показал нападающему «Спартака» Александру Соболеву неприличный жест. Оба получили красные карточки. «Красно-белые» обратились в КДК РФС.