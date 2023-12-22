Оппозиция Молдавии заявила о планах властей подчинить себе все СМИ страны

Власти Молдавии в рамках «борьбы с дезинформацией» намерены подчинить себе все СМИ в стране. Об этом заявила депутат оппозиционного в республике Блока коммунистов и социалистов Адела Рэйляну на заседании парламента в пятницу, 22 декабря.

В этот день молдавские депутаты обсуждали принятие проекта Концепции стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации, информационным манипуляциям и иностранному вмешательству на 2024–2028 годы. Представители оппозиции резко раскритиковали проект, обвинив власти в желании установить цензуру в Молдавии и ограничить плюрализм мнений.

«Правящий режим пытается подчинить себе всё медиапространство и создать параллельную реальность», — заявила Рэйляну на заседании, трансляция которого велась на сайте правительства республики.

По ее словам, любой человек, который «осмелится не согласиться с этим режимом в одночасье становится врагом».

Власти Молдавии в последнее время усилили контроль над оппозиционными партиями, а также над неугодными режиму СМИ. Многие информационные ресурсы, особенно российские, там запрещены.

Так в конце октября Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) заблокировала доступ к сайту «Известий», «Ленте.ру», ТАСС, «Интерфаксу», «Московскому комсомольцу», «Комсомольской правде», «Российской газете» и другим российским и молдавским источникам.

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что блокировка русскоязычных новостных порталов в Молдавии не останется без ответа со стороны России.

В июне 2022 года молдавский президент Майя Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из РФ. Как объясняла глава совета по телевидению и радио Лилиана Вицу, под действие закона попадают в том числе аналитические программы и российские военные фильмы. Помимо этого, в нем дается определение понятия «дезинформация», которое расценивается как намеренное распространение сведений, наносящих вред информационной безопасности.

Захарова, в свою очередь, не раз отмечала, что именно Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию. Подобное заявление она делала 30 ноября 2022 года, уточнив тогда, что западные страны разыгрывают с Кишиневом сценарий событий, произошедших на Украине. По ее словам, там зачищали информационное пространство от мнений, которые не совпадали с точкой зрения политиков Запада, и разжигали русофобию.