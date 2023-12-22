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Греф выступил за приватизацию российских государственных компаний

Греф: приватизация крупных компаний повысит привлекательность рынка акций
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Фото: Global Look Press/Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
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Крупные государственные компании могут быть приватизированы, это повысит инвестиционную привлекательность российского рынка. Об этом 22 декабря заявил Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я вообще считаю, что подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк. Мы — очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят», — сказал он.

Греф отметил, что средства, полученные от приватизации, должны быть направлены на реализацию инвестиционных проектов. Он также подчеркнул, что если бы государство решило приватизировать 25% Сбербанка, то это повысило бы инвестиционную привлекательность рынка РФ, а также стимулировало развитие всего финансового рынка страны.

«У нас очень высокая доля государственной экономики. Для повышения конкуренции, ну и, собственно, удовлетворения спроса людей у нас сегодня доминируют частные инвесторы на этом рынке <...> на самом деле, это (приватизация. — Ред.) было бы неплохо», — добавил глава Сбербанка.

При этом Греф указал на то, что не слышал разговоров о планах российского правительства провести приватизацию, однако если она произойдет, то «это будет полезно».

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Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство внесло в правительство России список почти из 30 крупных компаний для возможной приватизации. По словам Силуанова, это еще будет обсуждаться. Как пояснил министр, в список попали компании, по которым можно было бы подумать о снижении доли государства и замене частным бизнесом.

Ранее в декабре «Известия» писали, что правительство поддержало предложение депутатов регулировать деятельность компаний, которые исследуют в России потребительские рынки и чья выручка составляет не менее 30 млн рублей в год. Законопроект планируют рассмотреть до конца года, следует из базы данных ГД.

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