Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
В Москве пройдет V Зимний международный фестиваль искусств
Общество
Голикова назвала критерием многодетной семьи наличие трех и более детей
Культура
В павильоне «Роснефти» на ВДНХ стартовали Дни автоспорта
Происшествия
Российская система ПВО уничтожила ракету ВСУ над Азовским морем
Мир
РФ заявила посольству Японии протест из-за учений на острове Хоккайдо
Мир
Ангола сообщила о выходе из ОПЕК
Мир
В США признали превосходство российских Су-35 над истребителями США
Экономика
Сергей Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы
Мир
Россия и Тунис договорились о производстве пяти космических аппаратов
Экономика
Красная икра подешевела в России почти на четверть
Общество
Путин анонсировал строительство и реконструкцию 31 тыс. км дорог
Мир
Al Arabiya узнал об отказе ХАМАС от перемирия с Израилем менее чем на две недели
Общество
Открытие аэропорта Краснодара могут отложить
Армия
ПВО РФ уничтожила более 100 ракет Storm Shadow за 2023 год в зоне СВО
Экономика
Эксперт объяснил сокращение РФ вложений в гособлигации США

Минфин предложил снизить долю госучастия в 30 крупных компаниях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство финансов внесло в правительство России список почти из 30 крупных компаний для возможной приватизации. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов в интервью «Россия 24».

«Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет», — сказал министр, его цитату приводит ИА «Абирег» в четверг, 21 декабря.

По словам Силуанова, это еще будет обсуждаться. Как пояснил министр, в список попали компании, по которым можно было бы подумать о снижении доли государства и замене частным бизнесом. Какие именно компании попали в перечень Минфина, он не уточнил.

Также глава ведомства отметил, что во многих компаниях государство имеет около 100%, при этом эффективность ниже, чем была бы под руководством частных инвесторов.

«Если присутствует частный акционер, это всегда стимулирует компанию более эффективно распоряжаться имуществом, снижать издержки, зарабатывать больше прибыли для своих акционеров. Частники заинтересованы, конечно, в прибыли, дивидендах», — подытожил руководитель министерства.

Ранее в декабре «Известия» писали, что правительство поддержало предложение депутатов регулировать деятельность компаний, которые исследуют в России потребительские рынки и чья выручка составляет не менее 30 млн рублей в год. Законопроект планируют рассмотреть до конца года, следует из базы данных ГД.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023