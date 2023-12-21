Минфин предложил снизить долю госучастия в 30 крупных компаниях

Министерство финансов внесло в правительство России список почти из 30 крупных компаний для возможной приватизации. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов в интервью «Россия 24».

«Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет», — сказал министр, его цитату приводит ИА «Абирег» в четверг, 21 декабря.

По словам Силуанова, это еще будет обсуждаться. Как пояснил министр, в список попали компании, по которым можно было бы подумать о снижении доли государства и замене частным бизнесом. Какие именно компании попали в перечень Минфина, он не уточнил.

Также глава ведомства отметил, что во многих компаниях государство имеет около 100%, при этом эффективность ниже, чем была бы под руководством частных инвесторов.

«Если присутствует частный акционер, это всегда стимулирует компанию более эффективно распоряжаться имуществом, снижать издержки, зарабатывать больше прибыли для своих акционеров. Частники заинтересованы, конечно, в прибыли, дивидендах», — подытожил руководитель министерства.

Ранее в декабре «Известия» писали, что правительство поддержало предложение депутатов регулировать деятельность компаний, которые исследуют в России потребительские рынки и чья выручка составляет не менее 30 млн рублей в год. Законопроект планируют рассмотреть до конца года, следует из базы данных ГД.