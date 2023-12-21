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Кабмин поддержал ограничение деятельности иностранных консалтеров в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Правительство поддержало предложение депутатов регулировать деятельность компаний, которые исследуют в России потребительские рынки и чья выручка составляет не менее 30 млн рублей в год, сообщили «Известиям» в кабмине. Например, такие аналитики изучают, как в стране меняются цены на продукцию, стоимость и состав корзины, динамику трат и так далее. Новые правила для них предложила группа депутатов во главе с Владимиром Гутеневым из «Единой России»: речь идет о поправках в закон о торговле, которые в конце июля внесли в Госдуму.

Консультативный ответ: в РФ ограничат деятельность иностранных аналитиков
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Законопроект планируют рассмотреть до конца года, следует из базы данных ГД. Депутаты уверены: заниматься такими исследованиями могут только российские компании — 80% уставного капитала юридического лица должны принадлежать нашим структурам. Сама компания должна базироваться в РФ и иметь местную юрисдикцию, плюс — использовать наши технические средства. Более того, аналитики не должны исполнять решения недружественных государств. Помимо этих условий парламентарии предлагают учитывать всех исследователей в созданном по такому случаю реестре ФАС.

Между тем, правительство сочло, что ко второму чтению законопроекта его авторы должны внести в документ поправки, речь идет о нескольких замечаниях к нему. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомилось издание. Прежде всего, кабмин отметил, что деятельность аналитиков в принципе не относится к торговой, поэтому не является предметом регулирования закона о торговле. Также кабмин не нашел обоснования, почему депутаты предложили регулировать компании с выручкой именно от 30 млн рублей в год.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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