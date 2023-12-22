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Политолог указал на попытку Польши диктовать свои условия в Евросоюзе

Политолог Мезюхо: Польша пытается диктовать условия в ЕС за счет украинского зерна
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Artur Widak
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Решение властей Польши о сохранении эмбарго на украинское зерно, несмотря на угрозу санкций от Евросоюза, говорит о нездоровых отношениях внутри объединения. Об этом в беседе с «Известиями» 22 декабря заявил политолог Иван Мезюхо.

Ранее в пятницу министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский сообщил польскому агентству PAP, что республика на ближайшее время сохранит запрет на ввоз зерна из Украины, несмотря на возможные штрафные меры со стороны ЕС.

«Такое решение польских властей вскрывает гнойник в плане коммуникации национальных правительств европейских государств в целом. Евросоюз предполагает отказ государств-членов от части своего суверенитета, а тут Польша, которая сама годами живет на дотациях ЕС, заявляет вдруг о том, что ей невыгодно украинское зерно и украинские фермеры разоряют польских. Получается, что Польша, которая за многие годы получила колоссальные инвестиции от общего бюджета ЕС, сегодня пытается диктовать правила о том, как надо жить внутри этого политико-экономического объединения», — сказал Мезюхо.

По его мнению, тема Украины в риторике Польши становится маркером нездоровых отношений внутри самого Европейского союза.

«Я уверен в том, что не только Польша недовольна тем, что сельскохозяйственная продукция Украины вредит общеевропейскому рынку, но и другие государства, которые просто молчат», — подытожил политолог.

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В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по фермерам Польши и некоторых других государств. С мая 2023-го Еврокомиссия ввела ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но 15 сентября решила не продлевать запрет.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна. Однако уже 1 октября бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна. Аналогичное решение приняли власти Венгрии и Словакии.

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