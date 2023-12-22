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«Елка желаний» исполнила мечты детей из новых регионов

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Новогоднее волшебство шагает по России, благотворительная акция «Елка желаний» с участием первых лиц государства, политиков, бизнесменов и артистов исполняет мечты детей, в том числе и из новых регионов. О подарках, которые загадали дети, рассказала 22 декабря корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Восьмилетний Костя Хорушко сейчас готовится к первому экзамену в музыкальной школе. Полугодие в школе обычной закончил пятерки. Мальчик хочет пойти в спортивную школу, когда семья вернется в Мариуполь. А пока школьник живет у родственников в соседнем поселке, новый год для его семьи стоится.

«Мы с мамой и папой надеемся, что мы там же и будем жить, где мы жили раньше», — делится он мечтами.

Костя увлекается географией, выучил флаги государств и мечтает об интерактивном глобусе, об этом он написал в открытке для «Елки желаний».

«Нажимаешь на континент или страну, и она тебе говорит, что это за страна или континент. Там можно поиграть с ней, загадки она задает, а когда выключаешь свет, созвездия появляются на глобусе», — пояснил ребенок.

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве шарик с желанием мальчика сняла актриса Ирина Горбачева, родившаяся в Мариуполе. Она пообещала школьнику, что пришлет ему глобус. Актриса сняла с елки еще несколько шаров с пожеланиями детей.

«Все из Мариуполя, из моего родного города. Шесть лет Давид мечтает о велосипеде. Еще мечтатель один, значит, два велосипеда», — пояснила она журналистам.

У Давида, захотевшего в подарок велосипед, задержка речи. Но родители с ним занимаются, поддерживает четырехлетняя сестра.

«Решила попробовать, а вдруг что-то получится. Много было таких моментов, когда он у детей просил велосипед покататься. Велосипед — это большая мечта», — призналась мама Давида и Мирославы Екатерина.

На елке висят шары с самыми разными детскими желаниями. Есть открытки от детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции, детей из новых регионов.

Все желающие могут сделать подарок-сюрприз. При этом украшения на елке обновляют ежедневно, ведь шарики разбирают желающие помочь детям.

«С одной стороны, для меня побыть в роли Снегурочки, это приятно. С другой стороны, я сама из многодетной семьи, нам всю жизнь все помогали. Мне все выпали из Мариуполя. Конечно, приятно помочь ребятам и поддержать их. Мы с ними рядом, помним, любим их. Сейчас идет активное строительство и помощь», — отметила актриса.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в ежегодной акции, политик пообещала исполнить желания двух детей. Спикер сняла с елки два шара, на одном из которых была написана мечта восьмилетней Анастасии из Санкт-Петербурга — побывать за кулисами цирка. Второе желание было от семилетнего Макара — мальчик попросил в подарок фортепиано.

Также в четверг президент России Владимир Путин прервал заседание совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Ксения мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей. Президент по телефону коротко поговорил с ней и ее родителями.

«Елка желаний – 2024»: как подать заявку на участие, что можно просить
Елки с мечтами детей во всех городах страны, также можно сделать онлайн-подарок

Благотворительная акция «Елка желаний» — проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году.

За время акции исполнились новогодние мечты 107 тыс. российских детей. Принять участие в акции может каждый, ехать к елке не обязательно. Достаточно зайти на сайт проекта, выбрать регион, категорию и стоимость подарка. После этого можно выбрать заявку и отправить подарок самостоятельно или с помощью организаторов проекта.

Всероссийская акция «Елка желаний» продлится до конца февраля. Все желающие смогут исполнить мечты детей и подарить им веру в настоящее новогоднее чудо.

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