Врач назвала опасные симптомы простуды у детей

Врач-педиатр АО «Медицина» (кКлиника академика Ройтберга), к.м.н. Екатерина Морозова в разговоре с «Известиями» назвала пять симптомов при простуде у детей, которые могут свидетельствовать о более серьезных заболеваниях.

В частности, по ее словам, это повышенная температура, которая часто сопровождает простуду. Однако она также может быть симптомом более серьезных инфекций, таких как пневмония или инфекции мочевыводящих путей.

«Если высокая температура длится более трех дней или сопровождается другими симптомами — кашлем, одышкой, сильной слабостью, необходимо обратиться к врачу. При этом родителям важно запомнить — температуру до 38 градусов сбивать не надо! Это признак того, что организм борется с болезнетворными микроорганизмами — возбудителями заболевания», — рассказала Морозова.

Она отметила, что при повышении температуры до 38,5–39 градусов можно дать ребенку жаропонижающее (например, на основе парацетамола), а если столбик термометра превысил отметку в 39 и не снижается после приема лекарства, стоит вызвать неотложную помощь.

«Во время простуды у детей нередко может наблюдаться небольшая одышка из-за заложенности носа. Однако частые случаи затрудненного дыхания или одышки могут свидетельствовать о более серьезных проблемах, таких как астма или пневмония», — добавила педиатр.

По ее словам, взрослые должны быть особенно внимательны, если одышка возникает в отсутствие сопровождающего насморка или заложенности носа. Тогда затрудненное дыхание может указывать на наличие заболеваний дыхательной системы, включая обструкцию дыхательных путей. «На глаз их распознать не получится, поэтому нужно обязательно вызвать врача и следовать его указаниям», — подчеркнула врач.

«Кожные высыпания, сопровождающиеся повышенной температурой, чаще всего свидетельствует о наличии инфекционного заболевания. К их числу относятся, например, такие распространенные детские инфекции, как ветрянка, корь, краснуха, скарлатина. Также сыпь при высокой температуре может быть симптомом крайне опасной менингококковой инфекции. В этих случаях ни в коем случае не медлите с обращением к врачу», — предупредила Морозова.

Кроме того, как рассказала врач, при простуде у ребенка может возникать неприятное ощущение или небольшая боль в ушах. Обычно ее причиной становится заложенность носа. Это состояние проходит, когда уменьшаются, а затем прекращаются остальные признаки заболевания.

Однако, по ее словам, сильная и продолжительная боль в ушах, особенно при повышенной температуре, может быть признаком инфекции среднего уха, требующей обязательного медицинского вмешательства.

«Если во время «простуды» у ребенка внезапно возникают острая боль в животе, сильная головная боль, судороги или другие необычные симптомы, отнеситесь к ним очень внимательно! Эти состояния могут быть сигналом о том, что в организме протекают другие заболевания, в частности грипп, пневмония или даже серьезные кишечные инфекции. Как и во всех остальных перечисленных случаях, рекомендация в данном случае точно такая же: как можно скорее обратиться к педиатру», — подытожила педиатр.

22 октября профессор, д.м.н. Светлана Каневская указала на пользу витаминов C и D в борьбе с простудными заболеваниями. Специалист отметила, что оба эти витамина по-разному поддерживают иммунитет, а в холодное время года их расход повышается.