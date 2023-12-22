Bild обвинила РФ в создании подставной авиакомпании для перевозки мигрантов в Европу
Немецкая газета Bild обвинила Россию в создании «подставной» авиакомпании для перевозки в Европу нелегальных мигрантов. Статью на эту тему издание опубликовало 22 декабря.
Таким образом журналисты отреагировали на объявлении о запуске прямых рейсов созданной в 2022 году турецкой Southwind Airlines из Стамбула в Минск и обратно. Они обратили внимание, что время в пути будет на два часа меньше, чем у находящейся под санкциями Belavia, а стоимость билетов составит около €195.
Газета приводит мнение властей Польши, которые назвали новое направление полетов шагом к организации «нового спланированного наплыва беженцев через Россию и Белоруссию». Кроме того, в Варшаве уверяют о планах Москвы и Минска провести «гибридную операцию» для усугубления миграционного кризиса в западных странах.
Исходя из этого, авторы приходят к выводу, что авиакомпания может быть «подставной», поскольку «ее самолеты и большая часть персонала принадлежат российской Nordwind Airlines».
Авиакомпания Southwind Airlines была создана в Турции 15 апреля 2022 года для перевозкок россиян на курорты страны, она базируется в Анталье. Причиной создания компании тогда назвали цель «не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток» из России в Турцию, который возник в условиях санкций.
Ранее, 15 декабря, агентство «Белта» сообщило о выходе Southwind Airlines на белорусский рынок, а также старте с 22 декабря полетной программы по маршруту Стамбул – Минск – Стамбул. Отмечалось, что для авиаперевозчика Минск станет первым международным направлением из Стамбула.
До этого, 6 июня, стало известно, что власти США заблокировали возможность для Southwind Airlines выполнять рейсы в Россию на американских самолетах Boeing 737 MAX.