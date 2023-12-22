Автодилер «Рольф» прокомментировал передачу компании в управление Росимущества
Передача автодилера «Рольф» в управление Росимущества не отразится на его работе, заявили 22 декабря в пресс-службе компании.
Обязательства перед клиентами и сотрудниками сохраняются, указали там.
«Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации. АО «Рольф» сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. Росимущество, как временный управляющий акциями АО «Рольф», намерено развивать организацию, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками», — сказано в сообщении.
Также в компании сообщили о кадровых изменениях: новым гендиректором «Рольфа» назначен Алексей Гуляев вместо Светланы Виноградовой, она стала его первым заместителем.
Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал указ о передаче акций компании «Рольф» во временное управление Росимущества. В свою очередь, в Кремле этот шаг назвали экономически целесообразным.
1 сентября Черемушкинский суд Москвы приговорил топ-менеджера группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к 8,5 года колонии по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
В 2019 году в отношении руководства крупного автодилера «Рольф» было возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов. Фигурантами дела стали основатель Сергей Петров, Анатолий Кайро, бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия.
Следствие установило, что в 2014 году Петров и его коллеги незаконно перевели за рубеж 4 млрд рублей, полученные от коммерческой деятельности. Троим обвиняемым, за исключением Кайро, удалось уехать за границу, они объявлены в розыск.
Компания-автодилер «Рольф» (ООО «Рольф Моторс») занимается продажей автомобилей, сервисом, оказывает услуги по кредитованию и страхованию.