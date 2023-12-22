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Автодилер «Рольф» прокомментировал передачу компании в управление Росимущества

«Рольф»: передача компании в управление Росимущества не отразится на его работе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Передача автодилера «Рольф» в управление Росимущества не отразится на его работе, заявили 22 декабря в пресс-службе компании.

Обязательства перед клиентами и сотрудниками сохраняются, указали там.

«Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации. АО «Рольф» сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. Росимущество, как временный управляющий акциями АО «Рольф», намерено развивать организацию, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками», — сказано в сообщении.

Также в компании сообщили о кадровых изменениях: новым гендиректором «Рольфа» назначен Алексей Гуляев вместо Светланы Виноградовой, она стала его первым заместителем.

Дилерский централ: суд приговорил топ-менеджера «Рольфа»
Анатолию Кайро дали 8,5 года колонии общего режима за отправку 4 млрд рублей за рубеж

Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал указ о передаче акций компании «Рольф» во временное управление Росимущества. В свою очередь, в Кремле этот шаг назвали экономически целесообразным.

1 сентября Черемушкинский суд Москвы приговорил топ-менеджера группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к 8,5 года колонии по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

В 2019 году в отношении руководства крупного автодилера «Рольф» было возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов. Фигурантами дела стали основатель Сергей Петров, Анатолий Кайро, бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия.

Следствие установило, что в 2014 году Петров и его коллеги незаконно перевели за рубеж 4 млрд рублей, полученные от коммерческой деятельности. Троим обвиняемым, за исключением Кайро, удалось уехать за границу, они объявлены в розыск.

Компания-автодилер «Рольф» (ООО «Рольф Моторс») занимается продажей автомобилей, сервисом, оказывает услуги по кредитованию и страхованию.

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